FOTO | Un desert Dubai și tocană de miel cu mămăligă și covăsât, preparatele cu care trei eleve de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj au impresionat juriul la concursul național „Culinariada” 2026

Un desert Dubai și tocană de miel cu mămăligă și covăsât, preparatele cu care trei eleve de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj au impresionat juriul la concursul național „Culinariada” 2026

Trei eleve ale Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj au obținut rezultate deosebite la Concursul Național de Nutriție și Alimentație Sănătoasă din cadrul proiectului „Culinariada”, ediția a VII-a, aprilie 2026, desfașurat la Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, județul Botoșani.

Echipa formată din elevele Giorgiana-Ioana Surtea și Ioana Câmpean , din clasa a XI-a, învățământ profesional dual, specializarea Bucătar, coordonate de doamna profesor Simona-Viorica Faur, s-au prezentat la secțiunea Concurs și expoziție gastronomică „Preparate tradiționale locale și zonale” cu preparatul de bază tradițional ,,Tocană de miel cu mămăligă și covăsât” și au obținut Mențiune.

Elevele își desfășoară practica la Restaurant Pensiune Montana Popa și Paradisul Transilvaniei.

Eleva Maria Rebeca Toader, din clasa a XI-a, învățământ profesional, cu specializarea Brutar-patiser- preparator produse făinoase, coordonată de doamna profesor Cornelia Bobeș, a participat la secțiunea Concurs și expoziție gastronomică „Preparate internaționale”, cu desertul internațional ,,Dubai Kataif Strawberry Cup” și a obținut Premiul special.

Eleva își desfășoară practica la Cofetăria Marsil Sweets.

„Transmitem sincere felicitări elevilor pentru muncă, talent, implicare și pasiunea dovedită, precum și doamnelor profesor coordonator, Faur Simona-Viorica și Bobeș Cornelia, pentru profesionalismul, dedicarea și sprijinul oferite.

Adresăm, de asemenea, mulțumiri și felicitări agenților economici parteneri, Restaurant Pensiune Montana Popa, Paradisul Transilvaniei și Cofetăria Marsil Sweets, pentru contribuția adusă la formarea profesională a elevilor și pentru susținerea performanței în învățământul profesional.

Felicitări tuturor pentru aceste rezultate frumoase și mult succes în continuare!”, se arată într-un mesaj publicat în mediul online de reprezentanții unității liceale din Blaj.

