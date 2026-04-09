FOTO | Un container de 13 metri cubi s-a umplut cu deșeuri după o acțiune de ecologizare în Pădurea Sloboda: Anunțul Primăriei Aiud

Un container de 13 metri cubi s-a umplut cu deșeuri după o acțiune de ecologizare în Pădurea Sloboda: Anunțul Primăriei Aiud

Anunțul a fost făcut joi, 9 aprilie 2026 de reprezentanții Primăriei Aiud.

„Cu ocazia Lunii Pădurii, colegii noștri din cadrul Poliției Locale, ai Primăriei și din cadrul SPAPL au organizat o acțiune de ecologizare în Pădurea Sloboda.

În urma intervenției, a fost colectat un container de 13 mc de deșeuri.

Pădurea rămâne curată doar dacă fiecare dintre noi are grijă de ea”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

