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Foto: „U” Cluj, eliminată de Dinamo Kiev în preliminariile Europa League | Blestemul penalty-urilor continuă pentru „șepcile roșii”!

Dan HENEGAR

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„U” Cluj, eliminată de Dinamo Kiev în preliminariile Europa League | Blestemul penalty-urilor continuă pentru „șepcile roșii”!

„U” Cluj – Dinamo Kiev în preliminariile Europa League, o partidă istovitoare, tranșată după loviturile de departajare, cu „U” pierzând dramatic calificarea, după 0-0 la finele prelungirilor și 2-4 la execuții | Abrudeanul Ovidiu Bic, titular în distribuția „șepcile roșii”,  a transformat un penalty

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Universitateea a remizat alb, în două rânduri, cu Dinamo Kiev, un adversar cotat considerabil mai bine. Soarta calificării s-a transat după loviturile de departajare, o adevărată fatalitate pentru „U” în ultimele luni când a pierdut Cupa României și Supercup României, după execuțiile decisive

„Șepcile roșii” au suferit teribil în fața unui adversar care a pornit cu motoarele turate și cu o prestație net superioară turului din Polonia. Cu abrudeanul Ovidiu Bic punct fix în linia mediană, universitarii și-au tras seva rezistenței din cele peste 20.000 de glasuri de pe „Cluj Arena”. Elevii lui Bergodi au fost înghesuiți în careul propriu, au săpat tranșee, au avut norcoc, au tremurat la marile ocazii ale fostei echipe pregătită de regretatul „Il Luce”. Admirabila peluză a „șepcilor roșii” a cântat încontinuu, deși pe teren Dinamo era vioara întâi, cu Ponomarenko (32, bară), jucător pentru care Galatasaray ar plăti 30 de milioane de euro.

După 31 de ani, de la ultimele jocuri europene în fața fanilor, 1995, în Intertoto, „U” s-a luat la trântă cu istoria.

Șepcile roșii” forțează un rezultat istoric în fața unui adversar extrem de valoros. Ardelenii se duelează cu multipla campioană a Ucrainei pentru a ajunge în turul doi preliminar al Europa League și ca să se confrunte cu un alt adversar important, PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. În cazul unui rezultat negativ cu ucrainenii, U Cluj cade în turul 2 preliminar Conference League, unde ar da peste SK Brann.

Foto: Gazeta Sporturilor

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