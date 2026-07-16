Curier Județean

Foto | Parcare publică nouă în Sebeș: Este realizată în zona centrală a orașului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Parcare publică nouă în Sebeș: Este realizată în zona centrală a orașului

Luni, 13 iulie 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea lucrărilor de construire a unei parcări publice în municipiul Sebeș, pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 4, a anunțat primarul Dorin Nistor.

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Proiectul prevede amenajarea a 32 de noi locuri de parcare, venind astfel în sprijinul necesităților din zona centrală a orașului, după cum a precizat edilul din Sebeș. 

Proiectul răspunde uneia dintre principalele nevoi semnalate de locuitorii și vizitatorii municipiului. Noua parcare va facilita accesul în centrul orașului și va contribui la fluidizarea traficului, prin reducerea presiunii asupra spațiilor existente.

Investiția este derulată de administrația locală prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș.

Predarea amplasamentului către constructor marchează debutul efectiv al lucrărilor de execuție.

Potrivit reprezentanților administrației locale, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii urbane și de creștere a calității serviciilor publice.

Prin realizarea acestei parcări, autoritățile urmăresc să ofere o soluție concretă pentru deficitul de locuri de staționare din zona centrală, contribuind totodată la un trafic mai bine organizat și la creșterea confortului pentru cetățeni.

Lucrările vor fi executate conform documentației tehnice aprobate, iar la finalizarea investiției municipiul Sebeș va beneficia de un nou spațiu de parcare modern, adaptat cerințelor actuale de mobilitate urbană.

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