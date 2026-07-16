Undă verde de la Mediu pentru o parcare publică generoasă la baza sportivă din Tiur: Investiție de peste 1 milion de lei
Undă verde de la Mediu pentru o parcare publică generoasă la baza sportivă din Tiur: Investiție de peste 1 milion de lei
Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcare publică autoturisme bază sportivă, loc. Tiur, municipiul Blaj, jud. Alba”.
La Blaj se află în prezent în plin proces de finalizare o serie de investiții publice finanțate din fonduri europene, nerambursabile și respectiv private, cea mai mare parte a lor fiind recepționate. Aceste investiții vor influența semnificativ spațiul urban și calitatea vieții.
Printre aceste investiții se regăsește și intenția de construire de noi platforme și amenajarea de noi locuri de parcare pentru deservirea participanților la evenimente sportive, care să contribuie la calitatea mediului construit și a structurii urbane a municipiului, oferindu-le atât rezidenților cât și vizitatorilor spații amenajate la standardele aflate în vigoare pentru parcarea autovehiculelor.
Obiectul uneia dintre aceste investiții publice este reprezentat de amenajarea unei parcări la sol pe strada Costache Negri nr. FN din municipiu, cu 82 locuri de parcare, din care 76 locuri de parcare pentru autovehicule, 4 locuri parcare pentru autovehicule persoane cu dizabilități și 2 locuri de parcare pentru autocare transport persoane.
Valoarea investiției este de 1.044.223,87 lei cu TVA.
Potrivit proiectului, se va realiza o structură rutieră cu îmbrăcăminte din pavele prefabricate pentru zona de parcaj, structură rutieră cu îmbrăcăminte asfaltică pentru zona pietonală adiacentă terenului de fotbal și structură rutieră cu îmbrăcăminte din pavele prefabricate pentru trotuarul pietonal de acces în incintă.
De asemenea, se va asigura scurgerea gravitațională a apelor pluviale prin intermediul unor rigole prefabricate și se vor trasa marcajele de delimitare a locurilor de parcare și a spațiilor interzise.
Pentru asigurarea accesului principal în incintă se va realiza un podeț tubular din tuburi prefabricate din beton armat.
Pe suprafețele libere rămase se va amenaja zonă verde.
Deoarece obiectivul investiției este reprezentat de înființarea unei parcări, viteza de proiectare este concepută pentru siguranță și manevrabilitate la viteză mică și va avea valoarea de 5 km/h pentru drumuri de acces și căi de circulație în interiorul parcărilor.
ZONA 1A – Zonă structură rutieră carosabilă (pavaj) – circulabil autocare
ZONA 1B – Zonă structură rutieră carosabilă (pavaj) – circulabil autovehicule
ZONA 2 – Zonă structură rutieră pietonală ocazional carosabilă (asfalt)
ZONA 3A – Zonă structură rutieră pietonală (pavaj) – acces proprietate
ZONA 3B – Zonă structură rutieră pietonală (pavaj)
ZONA 4 – Zonă verde
Suprafață totală teren propus spre amenajare: 𝑺 = 𝟑𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 𝒎𝟐, din care:
-Suprafață ZONA 1A: 𝑆 = 1600,00 𝑚2
-Suprafață ZONA 1B: 𝑆 = 900,00 𝑚2
-Suprafață ZONA 2: 𝑆 = 274,00 𝑚2
-Suprafață ZONA 3A: 𝑆 = 31,00 𝑚2
-Suprafață ZONA 3B: 𝑆 = 22,00 𝑚2
-Suprafață ZONA 4: 𝑆 = 240,00 𝑚2
-Suprafață lucrări conexe (borduri, rigole, podeț tubular): 𝑆 = 133,00 𝑚2
Număr total de locuri de parcare propuse: 𝟖𝟐 𝒃𝒖𝒄, din care:
-Număr locuri parcare pentru autovehicule: 76 buc;
-Număr locuri parcare pentru autovehiculele persoanelor cu dizabilități: 4 buc;
-Număr locuri parcare autocare transport persoane: 2 buc.
Accesul principal pe amplasament se realizează pe latura sudică din Drumul Comunal DC34 (Strada Principală). De asemenea, accesul secundar se poate realiza și de pe latura estică, din drumul pietruit existent. Se propune păstrarea căilor existente de acces pe amplasament.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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