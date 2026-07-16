Ştirea zilei

Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității

Primăria Municipiului Alba Iulia a obținut, joi, 16 iulie 2026, o nouă victorie provizorie în disputa juridică purtată cu Societatea de Transport Public (STP) SA. Judecătoria Alba Iulia a admis cererea administrației locale și a dispus suspendarea executării silite începute pentru o nouă creanță solicitată de operatorul de transport, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de petenta MUNICIPIUL ALBA IULIA, în contradictoriu cu intimata SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ALBA IULIA. Dispune suspendarea provizorie a executării silite efectuate în dosarul de executare silită nr. 158/2026 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morar şi Asociaţii, până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul dosarului nr. 6607/176/2026 al Judecătoriei Alba Iulia, având ca obiect contestaţie la executare. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 16.07.2026.

Noua decizie vine la doar câteva săptămâni după ce aceeași instanță a suspendat provizoriu executarea silită privind o creanță de peste 13 milioane de lei, într-un dosar care a stat la baza blocării conturilor Primăriei Alba Iulia.

Citește și: Video | Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie”

O nouă executare silită, suspendată de instanță

De această dată, executarea silită a fost încuviințată de Judecătoria Alba Iulia pentru recuperarea unei sume de aproximativ 817.709 lei, reprezentând facturi emise de STP pentru serviciul public de transport local, la care se adaugă actualizarea cu indicele de inflație, dobânzile legale și cheltuielile de executare.

În urma demersului formulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, instanța a decis însă suspendarea executării silite până la analizarea pe fond a cererii din cadrul contestației la executare.

Al doilea episod într-un conflict juridic de amploare

Hotărârea pronunțată joi, 16 iulie 2026 reprezintă al doilea caz în care Primăria Alba Iulia reușește să oprească temporar executarea silită solicitată de STP. Pe 29 iunie 2026, Judecătoria Alba Iulia a dispus suspendarea provizorie a executării silite privind suma de peste 13 milioane de lei, măsură rămasă în vigoare până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.

Conflictul dintre administrația locală și operatorul de transport continuă pe mai multe planuri judiciare, STP susținând că municipalitatea are obligații de plată restante pentru serviciile prestate, în timp ce Primăria afirmă că facturile contestate nu reprezintă creanțe certe și că plățile aferente obligațiilor recunoscute au fost efectuate.

Litigiul rămâne deschis

Suspendarea executării silite nu înseamnă anularea acesteia și nici stingerea pretențiilor financiare formulate de STP. Instanța urmează să analizeze în cadrul contestației la executare legalitatea măsurilor dispuse și temeinicia creanței invocate de operatorul de transport. Până la pronunțarea unei soluții în dosarul principal, executarea silită rămâne suspendată.

UPDATE Primăria Alba Iulia:

„Primăria Municipiului Alba Iulia a obținut, astăzi, 16 iulie 2026, suspendarea provizorie a executării silite inițiate de STP Alba Iulia împotriva municipiului, într-un nou dosar.

Este cea de-a patra victorie în instanță a Primăriei în litigiul cu STP, fiind astfel suspendat un demers pe care îl considerăm abuziv.

Această decizie este importantă pentru Alba Iulia și pentru protejarea banului public. Nu putem accepta executarea bugetului local pentru sume contestate, aflate deja în litigiu. Primăria nu refuză obligațiile legale, dar are datoria să apere interesul public și să nu plătească, sub presiune, sume care trebuie lămurite de instanțele judecătorești în procese aflate pe rol.

Vom continua să folosim toate căile legale pentru protejarea banilor publici și apărarea interesului albaiulienilor!”, se arată într-o comunicare publică a reprezentanților Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

16 iulie 2026

De

Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii” Șoferii și angajații STP Alba Iulia protestează joi, 16 iulie 2026, în fața Primăriei Alba Iulia, într-o acțiune pașnică și prin care cer plata salariilor restante […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

16 iulie 2026

De

Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, susține că protestul angajaților Societății de Transport Public (STP), organizat în fața Primăriei, este îndreptat împotriva instituției greșite, întrucât responsabilitatea achitării salariilor revine exclusiv […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO | Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

16 iulie 2026

De

Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!” Primul protest al șoferilor și al altor angajați ai Societății de Transport Public (STP) în fața Primăriei Alba Iulia a început în dimineața zilei de joi, 16 iulie 2026, după ce angajații […]

Citește mai mult