Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității

Primăria Municipiului Alba Iulia a obținut, joi, 16 iulie 2026, o nouă victorie provizorie în disputa juridică purtată cu Societatea de Transport Public (STP) SA. Judecătoria Alba Iulia a admis cererea administrației locale și a dispus suspendarea executării silite începute pentru o nouă creanță solicitată de operatorul de transport, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de petenta MUNICIPIUL ALBA IULIA, în contradictoriu cu intimata SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ALBA IULIA. Dispune suspendarea provizorie a executării silite efectuate în dosarul de executare silită nr. 158/2026 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Morar şi Asociaţii, până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul dosarului nr. 6607/176/2026 al Judecătoriei Alba Iulia, având ca obiect contestaţie la executare. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 16.07.2026.

Noua decizie vine la doar câteva săptămâni după ce aceeași instanță a suspendat provizoriu executarea silită privind o creanță de peste 13 milioane de lei, într-un dosar care a stat la baza blocării conturilor Primăriei Alba Iulia.

O nouă executare silită, suspendată de instanță

De această dată, executarea silită a fost încuviințată de Judecătoria Alba Iulia pentru recuperarea unei sume de aproximativ 817.709 lei, reprezentând facturi emise de STP pentru serviciul public de transport local, la care se adaugă actualizarea cu indicele de inflație, dobânzile legale și cheltuielile de executare.

În urma demersului formulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, instanța a decis însă suspendarea executării silite până la analizarea pe fond a cererii din cadrul contestației la executare.

Al doilea episod într-un conflict juridic de amploare

Hotărârea pronunțată joi, 16 iulie 2026 reprezintă al doilea caz în care Primăria Alba Iulia reușește să oprească temporar executarea silită solicitată de STP. Pe 29 iunie 2026, Judecătoria Alba Iulia a dispus suspendarea provizorie a executării silite privind suma de peste 13 milioane de lei, măsură rămasă în vigoare până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.

Conflictul dintre administrația locală și operatorul de transport continuă pe mai multe planuri judiciare, STP susținând că municipalitatea are obligații de plată restante pentru serviciile prestate, în timp ce Primăria afirmă că facturile contestate nu reprezintă creanțe certe și că plățile aferente obligațiilor recunoscute au fost efectuate.

Litigiul rămâne deschis

Suspendarea executării silite nu înseamnă anularea acesteia și nici stingerea pretențiilor financiare formulate de STP. Instanța urmează să analizeze în cadrul contestației la executare legalitatea măsurilor dispuse și temeinicia creanței invocate de operatorul de transport. Până la pronunțarea unei soluții în dosarul principal, executarea silită rămâne suspendată.

UPDATE Primăria Alba Iulia:

„Primăria Municipiului Alba Iulia a obținut, astăzi, 16 iulie 2026, suspendarea provizorie a executării silite inițiate de STP Alba Iulia împotriva municipiului, într-un nou dosar.

Este cea de-a patra victorie în instanță a Primăriei în litigiul cu STP, fiind astfel suspendat un demers pe care îl considerăm abuziv.

Această decizie este importantă pentru Alba Iulia și pentru protejarea banului public. Nu putem accepta executarea bugetului local pentru sume contestate, aflate deja în litigiu. Primăria nu refuză obligațiile legale, dar are datoria să apere interesul public și să nu plătească, sub presiune, sume care trebuie lămurite de instanțele judecătorești în procese aflate pe rol.

Vom continua să folosim toate căile legale pentru protejarea banilor publici și apărarea interesului albaiulienilor!”, se arată într-o comunicare publică a reprezentanților Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)