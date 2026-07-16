Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii”
Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii” Șoferii și angajații STP Alba Iulia protestează joi, 16 iulie 2026, în fața Primăriei Alba Iulia, într-o acțiune pașnică și prin care cer plata salariilor restante […]
Video | Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie”
Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia este la zi cu plățile. Protestul angajaților de la STP ar trebui să fie la sediul angajatorului, nu la Primărie” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, susține că protestul angajaților Societății de Transport Public (STP), organizat în fața Primăriei, este îndreptat împotriva instituției greșite, întrucât responsabilitatea achitării salariilor revine exclusiv […]
LIVE VIDEO | Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!”
Protest al șoferilor și al altor angajați de la STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu trăim în codru! Vrem transport. nu izolare!” Primul protest al șoferilor și al altor angajați ai Societății de Transport Public (STP) în fața Primăriei Alba Iulia a început în dimineața zilei de joi, 16 iulie 2026, după ce angajații […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Profesori din Italia impresionați de nivelul elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia: Săli pline, aplauze generoase și atmosferă caldă la Festivalul Internațional BAROCKADA 2026
Profesori din Italia impresionați de nivelul elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia: Săli pline, aplauze generoase și...
ANAF vinde peste 770 de haine confiscate de la Bianca Drăgușanu: Românii au stat la coadă să cumpere colanți, bustiere şi haine purtate
ANAF vinde peste 770 de haine confiscate de la Bianca Drăgușanu: Românii au stat la coadă să cumpere colanți, bustiere...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității
Primăria Alba Iulia obține din nou suspendarea executării silite cerute de STP: Judecătoria a admis cererea municipalității Primăria Municipiului Alba...
VIDEO | Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem să ne plătim ratele și să ne hrănim copiii”
Ce spun șoferii și alți angajați STP, care protestează în fața Primăriei Alba Iulia: „Nu vrem decât salariile noastre. Vrem...
Curier Județean
FOTO | Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul lunii octombrie 2026
Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul...
30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional
Festivalul Internațional de Folclor 2026: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional În perioada 30 iulie – 2 august 2026,...
Politică Administrație
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului de performanță
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului...
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea Societatea...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...