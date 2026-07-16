Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului de performanță

Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, în ședința ordinară din data de 23 iulie 2026, un proiect de act administrativ care vizează stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de finanțare a mai multor programe sportive.

Sportul de performanță reprezintă un pilon esențial al identității naționale și al imaginii internaționale a unei țări. În România, autoritățile publice au demonstrat un angajament constant în sprijinirea acestuia, prin politici, finanțări și infrastructură.

Susținerea sportului de performanță de către autoritățile publice din România se reflectă într-o combinație de politici naționale și locale, investiții în infrastructură și programe educaționale. Aceste măsuri contribuie la dezvoltarea unei culturi a sportului și la formarea unor generații de tineri sănătoși și activi.

Proiectul de hotărâre care va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni are ca obiect principal de reglementare aprobarea finanțării nerambursabile a programelor sportive:

-„Festivalul Internaţional al României la şah 2026”, al Federaţiei Române de Şah, aferent anului competiţional 2026 – 80.000 lei

-„CSM Volei Alba Blaj –Putere, ambiţie, victorie – locul unde voleiul devine spectacol”, al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 20262027 – 4.200.000 lei

-„Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba”, al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba, aferent anului competiţional 2026-2027 – 600.000 lei

-„Performanţă la nivel înalt pentru sportivii olimpici şi neolimpici din cadrul CS Unirea Alba Iulia, clubul sportiv numărul 1 din judeţul Alba – anul 2026”, al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2026 – 305.300 lei

-„Participare Competiţii Interne şi Internaţionale, polo senioare”, al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, aferent anului competiţional 2026-2027 – 550.000 lei

-„Clubul Sportiv Şcolar Alba Iulia – Educaţie, muncă, performanţă în 2026”, al Liceului cu Progrram Sportiv / Clubului Sportiv Şcolar Alba Iulia, aferent anului 2026 – 70.000 lei

-„Performanţă CSS Blaj”, al Clubului Sportiv Şcolar Blaj, aferent anului 2026, precum și a activităților subsecvente aprobării – 150.000 lei.

Alocarea fondurilor se va realiza în funcție de încasarea veniturilor bugetului local și de creditele bugetare alocate cu această destinație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și Sportului prevede că „o politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților…”.

Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile județene pe ramură de sport, federațiile sportiv naționale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Totodată, este ştiut că activitatea Structurilor sportive din sistemul de învăţământ preuniversitar din județul Alba este susținută în mare parte din fonduri de la bugetul de stat (Ministerul Educaţiei), destinate cu precădere acoperirii cheltuielilor de personal și a celor de funcționare administrativă a bazelor sportive.

Această structură de finanțare, deși asigură subzistența instituțională, se dovedește insuficientă pentru exigențele sportului de mare performanță contemporan. Astfel că, analiza activității curente evidențiază următoarele vulnerabilități: limitarea accesului la competiții: din cauza fondurilor reduse pentru deplasări (transport, cazare, diurne), participarea sportivilor la turneele naționale și internaționale este adesea condiționată de resursele proprii ale părinților sau de sponsorizări sporadice, fapt ce creează inechitate în rândul tinerelor talente; deprecierea bazei materiale: echipamentele sportive și materialele didactice de specialitate prezintă un grad ridicat de uzură morală și fizică, nefiind aliniate la standardele tehnice actuale impuse de federațiile naționale și internaționale, în special în ramurile olimpice; riscul de regres al performanței: deși județul Alba dispune de un corp de experți (antrenori și profesori) cu rezultate remarcabile, lipsa unei susțineri financiare constante pentru stagii de pregătire centralizată (cantonamente) conduce la stagnarea progresului tehnic al sportivilor în etapele critice de dezvoltare; presiunea financiară asupra familiilor: actualul mecanism transferă parțial costurile performanței către familiile sportivilor, riscând astfel abandonul sportiv prematur în rândul copiilor cu potențial real, dar care provin din medii cu posibilități financiare limitate.

În concluzie, lipsa unui aport financiar asigurat de autoritățile locale vulnerabilizează parcursul sportivilor către marea performanță, punând în pericol valorificarea talentelor locale și continuitatea rezultatelor de elită obținute de cluburile sportive școlare, se arată în referatul de aprobare.

foto – Volei Alba Blaj (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE