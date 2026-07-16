Foto | Sociologul Alin Tomuș la International Summer Law School 2026: „Cultura dialogului este antidotul unei societăți împărțite în triburi”

Sociologul Alin Tomuș la International Summer Law School 2026: „Cultura dialogului este antidotul unei societăți împărțite în triburi”

Stațiunea Sovata găzduiește, în perioada 13–19 iulie 2026, cea de-a XIX-a ediție a International Summer Law School (ISLS), organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București și Asociația SOROCAPP.

Tema din acest an, „Law and Beauty” (Drept și Frumusețe), propune o abordare interdisciplinară asupra relației dintre normele juridice și conceptul de frumusețe.

Deschiderea școlii de vară a inclus o prelegere susținută de sociologul Alin Tomuș, care a analizat modul în care principalele perspective sociologice – conflictualismul, interacționismul simbolic și funcționalismul – explică și interpretează conceptul de frumusețe în raport cu societatea și dreptul.

Prezentarea a fost descrisă chiar de autor drept „interesantă, aplicabilă și desigur contestabilă”, invitația fiind aceea de a privi critic și din perspective diferite un concept care depășește sfera esteticii și influențează raporturile sociale și juridice.

La ediția din acest an participă cadre universitare, cercetători, avocați, medici, sociologi și studenți din mai multe centre universitare din România și din afara țării. Evenimentul reunește participanți din Alba Iulia, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Suceava, Cernăuți, Târgu Mureș, Deva și Sovata.

Organizatorii urmăresc să ofere un spațiu de dialog între discipline diferite, pornind de la ideea că teme precum dreptul, etica și estetica pot fi analizate din perspective complementare.

În acest context, Alin Tomuș a subliniat importanța dialogului într-o societate tot mai polarizată: „Capacitatea unor oameni de a strânge în jurul unor idei sociologi, avocați, doctori, profesori universitari, studenți (…) va rămâne un exemplu al culturii dialogului într-o societate care tot mai des se împarte în «triburi» care trăiesc cu impresia că adevărul este al «tribului» din care conjunctural facem parte.”

Ajunsă la cea de-a XIX-a ediție, International Summer Law School continuă să promoveze dialogul interdisciplinar și schimbul de idei între specialiști din domenii diferite, într-un cadru academic internațional.

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