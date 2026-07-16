Foto | Dunărea, la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani: Restricții la irigații și alte măsuri speciale
Dunărea, la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani: Restricții la irigații și alte măsuri speciale
Dunărea a înregistrat joi, 16 iulie 2026 cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani, respectiv 1.750 mc/s la intrarea în țară, la Baziaș, iar potrivit prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), tendința de scădere va continua în următoarele 4-5 zile, până la aproximativ 1.700 mc/s.
Conform Administrației Naționale „Apele Române”, valoarea actuală este apropiată de minimul consemnat în anul 2003, când debitul Dunării a coborât la 1.650 mc/s. Recordul negativ rămâne însă cel din 1985, când fluviul a avut un debit de numai 1.400 mc/s la intrarea în România.
Pe fondul nivelului redus al apei, autoritățile au instituit restricții de treapta a III-a pentru irigații pe sectorul Călărași–Cernavodă, ceea ce presupune furnizarea unor debite diminuate către utilizatorii din agricultură.
Veștile sunt însă ușor încurajatoare pentru începutul săptămânii viitoare. Începând din 20 iulie, ca urmare a precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul fluviului este estimat să revină pe un trend ascendent, urmând să ajungă la aproximativ 1.900 mc/s.
Pentru a limita efectele scăderii debitelor, Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica au început evacuări controlate de apă din acumulările de pe râurile Olt și Argeș. Măsura are ca scop menținerea unui nivel minim al Dunării necesar asigurării resursei de apă pentru funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
Totodată, autoritățile avertizează că temperaturile ridicate și nivelurile scăzute ale apei favorizează intensificarea fenomenelor de înflorire algală. Evoluția debitelor este monitorizată permanent de Administrația Națională „Apele Române”, prin administrațiile bazinale riverane Dunării și INHGA, în colaborare cu Hidroelectrica, pentru a asigura debitele minime necesare atât protejării resursei de apă, cât și producerii de energie nucleară.
sursa: Apele Române
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