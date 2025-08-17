FOTO | Turiști din Călărași, nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin 112

Trei turiști din Călărași au dat nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin 112

Trei turiști din Călărași au dat duminică nas în nas cu URSUL la Șureanu. Familia a solitat intervenția jandarmilor montani prin 112.

Jandarmii de la Postul Montan Șugag au fost chemaţi să intervină în această după-amiază, după ce 3 turiști (o familie din județul Călărași), au semnalat prezenţa unui urs pe traseul montan dintre Cabana militară Șureanu și Poarta Raiului în zona lacului Iezer.

Turiștii au observat animalul sălbatic în timp ce parcurgeau traseul și au solicitat prin apel la 112 sprijinul jandarmilor. La sosirea jandarmilor, ursul nu mai era prezent. Colegii noștrii au găsit persoanele în cauză care erau ușor speriate și panicate, dar în afara oricărui pericol. Acestea au fost preluate și transportate la locul de cazare în siguranță.

Autorităţile atrag atenţia turiştilor să evite traseele montane frecventate de animale sălbatice, să nu le hrănească sau să se apropie de ele pentru fotografii, iar în cazul observării unui urs sau al altor animale periculoase, să sune imediat la 112.

