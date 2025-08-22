FOTO: Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi
Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), medalie de bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi
Perechea formată din Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj) a cucerit medaliile de bronz în cadrul Campionatelor Naționale Under 18 de volei pe plajă, un nou rezultat excelent pentru voleibaliștii din „Mica Romă”.
Citește și: FOTO: Antonio Dancu și Tudor Iuga (CSȘ Blaj) – vicecampioni naționali la Under 20, volei pe nisip
Competiția s-a disputat pe plaja 2 Mai din comuna Limanu (Constanța), participând cele mai bune 12 formații din țară, la feminin și masculin.
Podiumul la masculin a fost ocupat de: *locul 1: Ștefan Rareș Radu/ Daniil Vakulenko (Diamond Beach Club Constanța); *locul 2: Tudor Patrick Stere/ Iustin Ștefan Egor (CSȘ 1 Constanța); *locul 3: Tudor Ioan Iuga / Antonio Bogdan Dancu (CSȘ Blaj).
A mai fost prezentă perechea formată din David Deneș (CSȘ Blaj) și Sergiu Moldovan (ACS Total Sport Alba Iulia), care a terminat întrecerea pe locul 5.
Pentru a cuceri medalia de bronz, talentații jucători din „Mica Romă” au susținut 4 partide din care au câștigat 3, singurul eșec fiind în semifinale, cu echipa CSȘ 1 Constanța.
*Sezon extraordinar
Astfel s-a pus punct unui sezon extraordinar pentru Tudor Iuga și Antonio Danciu în privința voleiului pe plajă. Cei doi au reușit un parcurs impresionant, cu clasări remarcabile la competiția Under 18 atât la turneele interne cât și cele internaționale, și asta în condițiile în care nu beneficiază de îndrumarea unui antrenor specializat în volei pe plajă.
Printre cele mai importante rezultate se numără: *locul 4 la Balcaniada Under 18, o competiție internațională de prestigiu care a reunit cele mai bune echipe din regiune; *locul 1 la Sibiu Sands, turneu de tradiție în calendarul voleiului de plajă din România; *locul 2 la Turneul Ifrim Trophy București; *locul 2 la Turneul Mano Beach Mamaia, un alt rezultat notabil într-o competiție puternică; *medalie de bronz la Campionatul Național de volei de plajă Under 18, confirmând statutul de echipă de top în această categorie de vârstă. Datorită prestației excelente de la Balcaniadă, au primit un wild card pentru participarea la Campionatul Național de Volei de Plajă categoria Under 20, unde au reușit o performanță remarcabilă, devenind vicecampioni naționali.
*Pasiune, sprijin și provocări
„A fost un sezon greu, dar incredibil de frumos. Am muncit enorm, cu seriozitate, cu pasiune și cu dorința de a deveni mai buni de la un turneu la altul. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul părinților noștri – cei care au fost mereu lângă noi, ne-au încurajat, ne-au susținut moral și financiar, ne-au învățat ce înseamnă să nu renunți și să îți urmezi visul, indiferent cât de greu e drumul. Le mulțumim din suflet. Aceste rezultate sunt și ale lor. Și promitem că nu ne oprim aici. Vom continua să muncim pentru realizări și mai mari. Visăm departe. Și suntem hotărâți să ajungem acolo”, au transmis cei doi voleibaliști din Blaj.
Dincolo de cifre și podiumuri, se află o altă realitate, la fel de intensă: trăirile părinților. Cu fiecare punct câștigat sau pierdut, cu fiecare set dus la limită, emoțiile ating cote greu de descris.
„Este o bucurie uriașă să îi vedem acolo, luptând, dând totul pentru visul lor. Ne simțim mândri, dar și sfâșiați de emoții la fiecare meci. Când câștigă, trăim un extaz pur. Iar când e greu, când trebuie să lupte și să facă față eșecurilor, ai vrea să intri tu pe teren în locul lor”, mărturisesc părinții.
„Sunt momente în care simți că nu poți face nimic. Doar să-i privești. Și e atât de greu. E o tensiune care te consumă, o dorință uriașă de a-i ajuta, dar nu poți. Doar îi susții de pe margine. Dar poate cel mai greu e la pauze. Când îi vezi singuri, retrași în colțul lor, sfătuindu-se, încurajându-se reciproc, în timp ce adversarii lor sunt înconjurați de antrenori, preparatori fizici, maseuri – o adevărată echipă de suport. Ei sunt doar ei doi. Dar au, în schimb, cea mai entuziastă galerie – părinți, prieteni, susținători – care i-au urmat peste tot, de la un colț al țării la altul, și care nu au încetat nicio clipă să îi susțină și să le dea încredere”, au mai adăugat reprezentanții tinerilor voleibaliști.
Este o poveste despre performanță, dar și despre sacrificii, despre ambiție, sprijin și iubirea necondiționată din spatele fiecărui succes. Tudor și Toni nu sunt doar sportivi de top, ci tineri care cresc frumos, învățând ce înseamnă munca, reziliența și încrederea – valori esențiale, atât pe teren, cât și în viață.
Foto: HTK Sport
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Într-o partidă de verificare, Hermannstadt – CIL Blaj 5-0 (3-0) | Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară
Într-o partidă de verificare, Hermannstadt a învins CIL Blaj 5-0 (3-0). Echipa din „Mica Romă” a încheiat amicalele cu un duel cu o prim divizionară Într-o partidă de verificare, ieri, prim divizionara Hermannstadt a învins CIL Blaj, scor 5-0 (3-0), într-un duel sentimental pentru Daniel Tătar, antrenorul vizitatorilor. Citește și: Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba […]
Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor pentru noul sezon
Cât costă biletele la meciul cu Botoșani de la Alba Iulia: CSM Unirea a stabilit și prețul abonamentelor Biletele la meciul pe care divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia îl va juca pe teren propriu cu prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal costă 20 de lei. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia […]
Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba | Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”
Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba. Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”, în ediția 2025/2026 S-a stabilit țintarul turului în Seria 7 din Liga 3, în runda inaugurală, programată în 30 august, consemânându-se, pe „Cetate”, un derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21...
PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?
Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat În dimineața zilei de vineri,...
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe DN 74, în zona Bucium Cerbu: Un autoturism implicat în evenimentul din trafic
ACCIDENT rutier pe DN 74, în zona Bucium Cerbu: Un autoturism implicat în evenimentul din trafic Un accident rutier s-a...
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...