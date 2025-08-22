FOTO: Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi

Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj), medalie de bronz la Campionatele Naționale Under 18 de volei pe plajă | Sezon impresionant la competițiile din acest sezon pentru cei doi

Perechea formată din Tudor Iuga și Antonio Dancu (CSȘ Blaj) a cucerit medaliile de bronz în cadrul Campionatelor Naționale Under 18 de volei pe plajă, un nou rezultat excelent pentru voleibaliștii din „Mica Romă”.

Competiția s-a disputat pe plaja 2 Mai din comuna Limanu (Constanța), participând cele mai bune 12 formații din țară, la feminin și masculin.

Podiumul la masculin a fost ocupat de: *locul 1: Ștefan Rareș Radu/ Daniil Vakulenko (Diamond Beach Club Constanța); *locul 2: Tudor Patrick Stere/ Iustin Ștefan Egor (CSȘ 1 Constanța); *locul 3: Tudor Ioan Iuga / Antonio Bogdan Dancu (CSȘ Blaj).

A mai fost prezentă perechea formată din David Deneș (CSȘ Blaj) și Sergiu Moldovan (ACS Total Sport Alba Iulia), care a terminat întrecerea pe locul 5.

Pentru a cuceri medalia de bronz, talentații jucători din „Mica Romă” au susținut 4 partide din care au câștigat 3, singurul eșec fiind în semifinale, cu echipa CSȘ 1 Constanța.

*Sezon extraordinar

Astfel s-a pus punct unui sezon extraordinar pentru Tudor Iuga și Antonio Danciu în privința voleiului pe plajă. Cei doi au reușit un parcurs impresionant, cu clasări remarcabile la competiția Under 18 atât la turneele interne cât și cele internaționale, și asta în condițiile în care nu beneficiază de îndrumarea unui antrenor specializat în volei pe plajă.

Printre cele mai importante rezultate se numără: *locul 4 la Balcaniada Under 18, o competiție internațională de prestigiu care a reunit cele mai bune echipe din regiune; *locul 1 la Sibiu Sands, turneu de tradiție în calendarul voleiului de plajă din România; *locul 2 la Turneul Ifrim Trophy București; *locul 2 la Turneul Mano Beach Mamaia, un alt rezultat notabil într-o competiție puternică; *medalie de bronz la Campionatul Național de volei de plajă Under 18, confirmând statutul de echipă de top în această categorie de vârstă. Datorită prestației excelente de la Balcaniadă, au primit un wild card pentru participarea la Campionatul Național de Volei de Plajă categoria Under 20, unde au reușit o performanță remarcabilă, devenind vicecampioni naționali.

*Pasiune, sprijin și provocări

„A fost un sezon greu, dar incredibil de frumos. Am muncit enorm, cu seriozitate, cu pasiune și cu dorința de a deveni mai buni de la un turneu la altul. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul părinților noștri – cei care au fost mereu lângă noi, ne-au încurajat, ne-au susținut moral și financiar, ne-au învățat ce înseamnă să nu renunți și să îți urmezi visul, indiferent cât de greu e drumul. Le mulțumim din suflet. Aceste rezultate sunt și ale lor. Și promitem că nu ne oprim aici. Vom continua să muncim pentru realizări și mai mari. Visăm departe. Și suntem hotărâți să ajungem acolo”, au transmis cei doi voleibaliști din Blaj.

Dincolo de cifre și podiumuri, se află o altă realitate, la fel de intensă: trăirile părinților. Cu fiecare punct câștigat sau pierdut, cu fiecare set dus la limită, emoțiile ating cote greu de descris.

„Este o bucurie uriașă să îi vedem acolo, luptând, dând totul pentru visul lor. Ne simțim mândri, dar și sfâșiați de emoții la fiecare meci. Când câștigă, trăim un extaz pur. Iar când e greu, când trebuie să lupte și să facă față eșecurilor, ai vrea să intri tu pe teren în locul lor”, mărturisesc părinții.

„Sunt momente în care simți că nu poți face nimic. Doar să-i privești. Și e atât de greu. E o tensiune care te consumă, o dorință uriașă de a-i ajuta, dar nu poți. Doar îi susții de pe margine. Dar poate cel mai greu e la pauze. Când îi vezi singuri, retrași în colțul lor, sfătuindu-se, încurajându-se reciproc, în timp ce adversarii lor sunt înconjurați de antrenori, preparatori fizici, maseuri – o adevărată echipă de suport. Ei sunt doar ei doi. Dar au, în schimb, cea mai entuziastă galerie – părinți, prieteni, susținători – care i-au urmat peste tot, de la un colț al țării la altul, și care nu au încetat nicio clipă să îi susțină și să le dea încredere”, au mai adăugat reprezentanții tinerilor voleibaliști.

Este o poveste despre performanță, dar și despre sacrificii, despre ambiție, sprijin și iubirea necondiționată din spatele fiecărui succes. Tudor și Toni nu sunt doar sportivi de top, ci tineri care cresc frumos, învățând ce înseamnă munca, reziliența și încrederea – valori esențiale, atât pe teren, cât și în viață.

