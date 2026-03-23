FOTO | Trei titluri naționale obținute de atleții din Alba la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 10 kilometri

Trei titluri naționale obținute de atleții din Alba la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 10 kilometri

Duminică, 22 martie 2026, în București, in cadrul competiției ,,Legal Half Marathon”, s-a desfășurat și Campionatul Național de alergare pe șosea 10 km la categoriile U 20, U 23, seniori și masters. Au mai avut loc probele copiilor, ștafeta semimaraton și semimaraton individual.

Startul si sosirea au fost pe Bulevardul Unirii din Capitală.

La proba de 10 km au luat startul 474 de sportivi, din care 155 atleti legitimați la cluburile sportive din întreaga țară.

Județul Alba a fost reprezentat de atleții:

*Vasile Hârjoc categ. + 70 de ani masters – antrenor prof. Gheorghe Hăprean, timp realizat 47 min. 47 sec. – Locul I;

*Ilie Cioca (CSM Unirea Alba Iulia) categ. +80 de de ani masters, timp realizat 53 min. 56sec., locul I;

*David Bercheu (CSU Alba Iulia) categ. U 20, timp realizat 33min. 50.sec., locul 7;

*David George Cozma (CSU Alba Iulia / AC „Mica Romă” Blaj categ. U20 , timp realizat 32min.32sec., locul I;

*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia / AC „Mica Romă” Blaj) categ. U23 ,timp realizat 31min 11sec., locul III.

În perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, Vasile Hârjoc va participa la Campionatul European de Alergare pe Șosea. El va concura ân probele de 10 km, ștafeta 4×2000 m și semimaraton.

