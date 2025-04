FOTO | Trei elevi de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia, calificați în etapa națională a olimpiadei de dezbateri pentru juniori. Un alt echipaj a obținut locul al doilea

Trei elevi de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia, calificați în etapa națională a olimpiadei de dezbateri pentru juniori. Un alt echipaj a obținut locul al doilea

Trei elevi de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de dezbateri pentru juniori. Alți trei elevi au obținut locul al II-lea.

”Suntem extrem de mândri de elevii noștri care au demonstrat talent, argumentare logică și spirit de echipă în cadrul Olimpiadei naționale de dezbateri pentru juniori!

-Echipajul format din Iris Pralea (VIII C), Răzvan Ciobanu (VII C) și Vlad Schiau (VII C) s-a calificat la etapa națională!

-Echipajul format din Muntean Natalia (VII C), Cioară Andrei (VII C) și Culda Andreea (VII B) a obținut locul al II-lea!

Felicitări echipelor de dezbateri ale Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, Alba Iulia! Multe mulțumiri doamnei profesoare Marina Gabriela pentru dedicarea și îndrumarea oferită! Felicitări tuturor participanților! Mult succes în continuare echipei calificate la etapa națională!”, au transmis reprezentanții școlii.

Olimpiada națională de dezbateri pentru juniori este o competiție destinată elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a, având ca scop dezvoltarea gândirii critice, promovarea valorilor cetățeniei active și susținerea unui dialog argumentat și respectuos.

Obiectivele Olimpiadei:

-Dezvoltarea capacității de documentare și argumentare

-Exersarea gândirii critice și a fairplay-ului în dezbateri

-Cunoașterea valorilor democratice și asumarea rolului de cetățean activ

-Cultivarea responsabilității sociale, toleranței și nondiscriminării

