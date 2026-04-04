FOTO | Trei clasări pe locul I și alte rezultate de excepție pentru elevii Liceului de Arte din Alba Iulia la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul liceal 2026

Trei clasări pe locul I și alte rezultate de excepție pentru elevii Liceului de Arte din Alba Iulia la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul liceal 2026

Rezultate de excepție, între care trei clasări pe locul I, au fost obținute la Olimpiada de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii teoretice muzicale pentru învățământul liceal, ediția 2026, de elevii Liceului de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia.

Etapa națională s-a desfășurat la Cluj Napoca, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026.

Iată care sunt premiile obținute de elevii liceului vocațional din Alba Iulia:

*Felix Constantinescu, clasa a X-a, locul I, pian, profesor coordonator Cecilia Simion.

*Sergiu Geogean, clasa a X-a, locul I, nai, profesor coordonator Aurelian Trif și profesor corepetitor Oliviu Paul

*David Tudor, clasa a IX-a, locul I, chitară clasică, profesor coordonator, Dragoș Tudor

*Tudor Bogdan Stanciu, clasa a XI-a, locul 3, canto clasic, profesor coordonator Ioan Chiciudeanm

*Petra Pașca, clasa a Xl-a, mențiune, flaut, profesor coordonator Emma Damian

*Darius Buțuțui, clasa a XI-a, mențiune, taragot, profesor coordonator Alin Oltean și profesor corepetitor Oliviu Paul.

„Felicitări tuturor elevilor olimpici, profesorilor îndrumători și părinților pentru participare și pentru obținerea acestor rezultate deosebite!”, a transmis directorul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Daniel Fonoage.

foto: Fonoage Daniel / Facebook

