FOTO | Trei clasări pe locul I și alte rezultate de excepție pentru elevii Liceului de Arte din Alba Iulia la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală pentru învățământul liceal 2026

Ioana Oprean

Rezultate de excepție, între care trei clasări pe locul I, au fost obținute la Olimpiada de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii teoretice muzicale pentru învățământul liceal, ediția 2026, de elevii Liceului de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia.

Etapa națională s-a desfășurat la Cluj Napoca, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026.

Iată care sunt premiile obținute de elevii liceului vocațional din Alba Iulia:

*Felix Constantinescu, clasa a X-a, locul I, pian, profesor coordonator Cecilia Simion.

*Sergiu Geogean, clasa a X-a, locul I, nai, profesor coordonator Aurelian Trif și profesor corepetitor Oliviu Paul

*David Tudor, clasa a IX-a, locul I, chitară clasică, profesor coordonator, Dragoș Tudor

*Tudor Bogdan Stanciu, clasa a XI-a, locul 3, canto clasic, profesor coordonator Ioan Chiciudeanm

*Petra Pașca, clasa a Xl-a, mențiune, flaut, profesor coordonator Emma Damian

*Darius Buțuțui, clasa a XI-a, mențiune, taragot, profesor coordonator Alin Oltean și profesor corepetitor Oliviu Paul.

„Felicitări tuturor elevilor olimpici, profesorilor îndrumători și părinților pentru participare și pentru obținerea acestor rezultate deosebite!”, a transmis directorul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Daniel Fonoage.

foto: Fonoage Daniel / Facebook

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

5 aprilie 2026

De

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

Citește mai mult