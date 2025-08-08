FOTO | Treceri în rezervă la ISU Alba: Colonelul Liviu Ioan Spătăcian și plutonierul adjutant-șef Mirel Bogasiu au pus capăt carierei militare
Treceri în rezervă la ISU Alba: Colonelul Liviu Ioan Spătăcian și plutonierul adjutant-șef Mirel Bogasiu, final de carieră militară
Colonelul Liviu Ioan Spătăcian și plutonierul adjutant-șef Mirel Bogasiu, de la ISU Alba, au pus capăt carierei militare.
„Carierele lor militare de excepție au ajuns la un final onorabil, marcând un moment de celebrare a deceniilor de serviciu neîntrerupt și dedicare exemplară în arma pompierilor.
Colonelul Liviu Ioan Spătăcian, fost comandant al Detașamentului Alba Iulia și ulterior Șef Centru Operațional. Pe parcursul anilor, a demonstrat un profesionalism desăvârșit, devenind un mentor și o sursă de inspirație pentru tinerii pompieri. Contribuția sa la formarea noilor generații și la menținerea unui standard înalt de excelență rămâne o moștenire valoroasă.
Plutonierul adjutant-șef Mirel Bogasiu, care a îndeplinit rolul de Șef de Tură la Stația de Pompieri Blaj, a fost mai mult decât un simplu profesionist. Fie că a fost vorba despre incendii sau accidente rutiere, colegul nostru a fost acolo – calm, profesionist și curajos, dedicându-și viața salvării semenilor.
Contribuția colegilor noștri la siguranța comunității și la dezvoltarea profesională a colegilor este o moștenire ce va dăinui.
Încheind acest capitol al carierei lor profesionale, le dorim o pensie binemeritată, plină de liniște și bucurii”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
