FOTO | Trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V” într-un poligon din Transilvania: „Au fost perfecționate abilitățile de operare a sistemelor de armament”

Militarii Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” au executat trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V”, în poligonul din Cârțișoara, județul Sibiu.

Activitatea a avut ca scop perfecționarea abilităților de operare a sistemelor de armament, îmbunătățirea coordonării între membrii echipajelor și menținerea unui nivel ridicat de pregătire pentru îndeplinirea misiunilor specifice, a transmis, vineri, 20 martie 2026, Ministerul Apărării Naționale.

Poligonul Cârțișoara este o facilitate militară de instruire utilizată constant de Forțele Terestre Române pentru antrenamente și trageri reale.

âAcesta găzduiește exerciții complexe, inclusiv trageri cu transportoare blindate Piranha V.

foto: Ministerul Apărării Naționale

