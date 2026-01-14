FOTO | Trafic restricționat pe autostrada A 1, sensul Sibiu -Sebeș: Se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat între Săliște și Apoldu de Jos

Trafic restricționat pe autostrada A 1, sensul Sibiu -Sebeș: Se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat între Săliște și Apoldu de Jos

Trafic rutier este restricționat miercuri, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 13.00, pe autostrada A 1, sensul Sibiu -Sebeș. Se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat între Săliște și Apoldu de Jos.

Circulația este închisă pe banda de urgentă și banda 2, pe sensul Sibiu – Sebeș, între Săliște și Apoldu de Jos. Se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat.

Zona este presemnalizată cu balize și săgeată luminoasă până la ridicarea autotrenului.

TIR-ul ar fi încărcat cu carcase de porc. Din primele informații, evenimentul rutier a avut loc azi noapte, în jurul orei 1.00.

Foto: Facebook DRDP Brasov

