FOTO | Trafic reluat pe Autostrada A10, sensul Aiud – Turda, după surparea unei porțiuni de drum: DRDP Cluj a intervenit rapid
Ziarulunirea.ro semnalase în urmă cu trei zile probleme pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, după ce o porțiune a terasamentului cedase parțial. În acest sens, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a intervenit rapid și a finalizat lucrările de stabilizare în aproximativ 24 de ore.
Circulația pe tronsonul respectiv a fost reluată în condiții de siguranță începând cu ora 13:00, anunță reprezentanții DRDP Cluj. Aceștia au subliniat că intervenția a fost realizată cu prioritate, pentru a asigura fluența traficului și siguranța participanților la trafic.
În paralel, specialiștii continuă activitățile specifice expertizei tehnice și studiului geotehnic, menite să stabilească cauzele exacte care au condus la cedarea terasamentului. Pe baza concluziilor, va fi elaborată o soluție tehnică durabilă de consolidare, astfel încât să fie prevenite eventuale incidente similare în viitor.
