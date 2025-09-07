FOTO | TOATE cele 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție la adresa Guvernului Bolojan au picat la vot: Cum a arătat „duminica moțiunilor” din Parlament
TOATE cele 4 moțiuni depuse de Opoziție la adresa Guvernului au picat la vot
Duminică, 7 septembrie 2025, în Parlamentul României a fost „ziua moțiunilor de cenzură” depuse de Opoziție la adresa Guvernului Bolojan.
Cele 4 moțiuni au picat rând pe rând la vot.
La prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.
Odată respinsă moțiunea de cenzură, reforma din Sănătate, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, se consideră adoptată de către Parlament. Ea mai poate fi atacată la CCR înainte să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.
Și a doua moțiune de cenzură, „Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!” a fost respinsă.
S-au înregistrat 121 voturi „pentru” și unul „contra”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.
Imediat după anunțarea oficială a rezultatului votului, președintele de ședință, Mircea Abrudean, a anunțat că reforma privind guvernanța corporativă se consideră adoptată de Parlament. Legea mai poate fi atacată la CCR, în termen de două zile, înainte de a ajunge la promulgare la președintele Nicușor Dan.
A treia moțiune de cenzură a opoziției – împotriva proiectului de lege privind reforma ANRE, ANCOM și ASF – a obținut 120 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Pentru a trece, erau necesare 233 de voturi „pentru”.
Odată respinsă moțiunea de cenzură, proiectul de lege privind reforma ASF, ANRE și ANCOM se consideră adoptat de Parlament. Legea poate fi atacată în termen de două zile la CCR, înainte de a merge la promulgare spre președinte.
Nici a patra moțiune de cenzură depusă de AUR, POT și SOS România nu a trecut. A obținut doar 119 voturi „pentru” din cele 233 necesare, conform surselor HotNews.
Astfel și măsurile din domeniul fiscal se consideră adoptate.
„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități, care, chipurile, în Parlament, reprezintă 70%, dar pentru ce era nevoie, domnule premier Bolojan, să vă asumați de cinci ori răspunderea? De cinci ori! Cinci asumări de răspundere! Parlamentul este în sesiune ordenară, aveați procedură de urgențe și puteați respecta elementar. Orice copil din țara asta învață la educație civică separația puterilor în stat”, a afirmat, în plenul Parlamentului, liderul AUR, George Simion.
„Am citit moţiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică şi de înţelegere a interesului ţării noastre. De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, adresându-se parlamentarilor din Opoziţie.
Câțiva zeci de persoane s-au aflat pe tot parcursul după amiezii de duminică, 7 septembrie 2025, în fața Parlamentului, la intrarea de lângă Parcul Izvor, în semn de protest. Protestatarii și-au exprimat susținerea pentru parlamentarii Opoziției.
Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid.
foto: Facebook Parlamentul României – Camera Deputaților
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
7 septembrie 2025 | Eclipsa totală de Lună, prima după 6 ani și jumătate vizibilă din România: Cum poate fi observată
Eclipsa totală de Lună, prima după 6 ani și jumătate vizibilă din România: Cum poate fi observată Duminică, 7 septembrie 2025, va avea loc prima eclipsă totală de lună vizibilă din România după 6 ani și jumătate. „Eclipsa totală de Lună de anul acesta, din seara zilei de 7 septembrie, este una foarte favorabilă. Este […]
Câte zile de VACANȚĂ vor avea elevii până la finalul anului școlar 2025-2026: CALENDARUL OFICIAL
Câte zile de VACANȚĂ vor avea elevii până la finalul anului școlar 2025-2026 Calendarul anului școlar 2025-2026 prevede o structură pe 5 module, cu vacanțe distribuite diferit față de anii trecuți. Citește și: Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni, 8 septembrie 2025: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” […]
RCA 2025: Pericol major de faliment pe piața RCA. Milioane de șoferi riscă să rămână fără despăgubiri și protecție reală
Pericol major de faliment pe piața RCA: Milioane de șoferi riscă să rămână fără despăgubiri și siguranță reală Transportatorii spun că pe piața RCA se pregătește un nou scandal, cu risc de faliment care ar putea lovi milioane de șoferi. După cazurile Euroins și City Insurance, acum suspiciunile planează asupra companiei Grawe, acuzată că întârzie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | TOATE cele 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție la adresa Guvernului Bolojan au picat la vot: Cum a arătat „duminica moțiunilor” din Parlament
TOATE cele 4 moțiuni depuse de Opoziție la adresa Guvernului au picat la vot Duminică, 7 septembrie 2025, în Parlamentul...
7 septembrie 2025 | Eclipsa totală de Lună, prima după 6 ani și jumătate vizibilă din România: Cum poate fi observată
Eclipsa totală de Lună, prima după 6 ani și jumătate vizibilă din România: Cum poate fi observată Duminică, 7 septembrie...
Știrea Zilei
FOTO | La 80 de ani, un profesor din Alba, veritabil „Domn Trandafir”, începe luni, 8 septembrie 2025, un nou an școlar
La 80 de ani, un profesor din Alba, veritabil „Domn Trandafir”, începe luni, 8 septembrie 2025, un nou an școlar...
Pasaj suprateran de peste 20 de metri peste strada Brândușei din Alba Iulia în cadrul proiectului centurii de sud-vest a municipiului
Pasaj suprateran de peste 20 de metri peste strada Brândușei din Alba Iulia: Lucrare prinsă în proiectul centurii de sud-vest...
Curier Județean
Se schimbă zeci de mii de contoare de apă în Alba: Licitație de aproape 5 milioane de euro lansată de APA CTTA pentru achiziția de contoare cu citire la distanță
Compania de apă din Alba pune la bătaie aproape 5 milioane de euro pentru achiziția de contoare cu citire la...
Prezența unui URS, semnalată la Cristești-Mogoș. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cristești-Mogoș În comuna Mogoș, în zona satului Cristești, a fost semnalată, duminică seară, prezența unui...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2025. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica
Mesaje de SFÂNTA MARIA 2025 • SMS-uri și urări de Sfânta Marie Mică. Ce felicitări de Sfânta Maria le poți...
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...