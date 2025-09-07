FOTO | TOATE cele 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție la adresa Guvernului Bolojan au picat la vot: Cum a arătat „duminica moțiunilor” din Parlament

TOATE cele 4 moțiuni depuse de Opoziție la adresa Guvernului au picat la vot

Duminică, 7 septembrie 2025, în Parlamentul României a fost „ziua moțiunilor de cenzură” depuse de Opoziție la adresa Guvernului Bolojan.

Cele 4 moțiuni au picat rând pe rând la vot.

La prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.

Odată respinsă moțiunea de cenzură, reforma din Sănătate, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, se consideră adoptată de către Parlament. Ea mai poate fi atacată la CCR înainte să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

Și a doua moțiune de cenzură, „Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!” a fost respinsă.

S-au înregistrat 121 voturi „pentru” și unul „contra”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.

Imediat după anunțarea oficială a rezultatului votului, președintele de ședință, Mircea Abrudean, a anunțat că reforma privind guvernanța corporativă se consideră adoptată de Parlament. Legea mai poate fi atacată la CCR, în termen de două zile, înainte de a ajunge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

A treia moțiune de cenzură a opoziției – împotriva proiectului de lege privind reforma ANRE, ANCOM și ASF – a obținut 120 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Pentru a trece, erau necesare 233 de voturi „pentru”.

Odată respinsă moțiunea de cenzură, proiectul de lege privind reforma ASF, ANRE și ANCOM se consideră adoptat de Parlament. Legea poate fi atacată în termen de două zile la CCR, înainte de a merge la promulgare spre președinte.

Nici a patra moțiune de cenzură depusă de AUR, POT și SOS România nu a trecut. A obținut doar 119 voturi „pentru” din cele 233 necesare, conform surselor HotNews.

Astfel și măsurile din domeniul fiscal se consideră adoptate.

„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități, care, chipurile, în Parlament, reprezintă 70%, dar pentru ce era nevoie, domnule premier Bolojan, să vă asumați de cinci ori răspunderea? De cinci ori! Cinci asumări de răspundere! Parlamentul este în sesiune ordenară, aveați procedură de urgențe și puteați respecta elementar. Orice copil din țara asta învață la educație civică separația puterilor în stat”, a afirmat, în plenul Parlamentului, liderul AUR, George Simion.

„Am citit moţiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică şi de înţelegere a interesului ţării noastre. De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, adresându-se parlamentarilor din Opoziţie.

Câțiva zeci de persoane s-au aflat pe tot parcursul după amiezii de duminică, 7 septembrie 2025, în fața Parlamentului, la intrarea de lângă Parcul Izvor, în semn de protest. Protestatarii și-au exprimat susținerea pentru parlamentarii Opoziției.

Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid.

