FOTO| „Toată școala citește!” la liceul „HCC”, Abrud: Școala a devenit pentru 10 minute o mare sală de lectură

Campania ”Toată școala citește”, inițiată de Anca Tîrcă, specialist în educație, a ajuns și la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Abrud, prin inițiativa mai multor cadre didactice.

În 30 octombrie, pentru 10 minute toată lumea își oprește activitatea pentru a citi: de la elevi, profesori și director până la personalul nedidactic, toți cei implicați o să facă parte din tărâmul imaginativ al cărților.

„Ideea ne-a venit, văzând ca proiectul este aplicat cu succes în tot mai multe școli. Am vorbit cu colegii și cu elevii, toți îmbrățișând ideea cu plăcere. Am zis să începem cu 10 minute de lectură, timp în care de la Daria și Filip, până la doctorul Mitică, am lăsat deoparte lecțiile cu toții și la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”, Abrud, am citit. Ne dorim să devină pastila de lectură săptămânală și să evoluăm de acolo, să încercăm să facem din asta o activitate constantă la noi în școală. Cărțile pe care le citesc le-au ales singuri, ideea fiind să citească fiecare ce-i place, pentru a-și dezvolta gustul pentru lectură”, ne-a declarat doamna Monica Anca, profesor consilier la liceu „HCC”, Abrud.