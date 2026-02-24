FOTO | TIR încărcat cu sticle de vin, rămas imobilizat pe partea carosabilă pe Autostrada A1: Trafic îngreunat la km 412
TIR încărcat cu sticle de vin, rămas imobilizat pe partea carosabilă pe Autostrada A1: Trafic îngreunat la km 412
Traficul se desfășoară îngreunat în dimineața zilei de marți, 24 februarie 2026, pe Autostrada A1, la kilometrul 412.
„Trafic îngreunat pe A1, la km 412, în zona localității Holdea (HD), pe breteaua de coborâre dinspre autostrada #A1 către DN 68A.
Un autotren încărcat cu sticle de vin a rămas imobilizat pe partea carosabilă, blocând o bandă de mers.
Circulația se desfășoară dirijat, alternativ, pe celălalt fir.
Se estimează reluarea circulației rutiere în jurul orei 10.00, estimativ”, a transmis DRDP Timișoara.
foto: DRDP Timișoara
