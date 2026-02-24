FOTO | TIR încărcat cu sticle de vin, rămas imobilizat pe partea carosabilă pe Autostrada A1: Trafic îngreunat la km 412

Ajutor de deces în 2026 | Cine sunt beneficiarii care pot primi valoarea ajutorului de deces Valoarea ajutorului de deces acordat prin sistemul public de pensii nu a fost modificată până în prezent, chiar dacă, în mod obișnuit, o eventuală actualizare este așteptată la începutul fiecărui an. Sprijinul financiar este acordat de stat atât în […]