FOTO | Tinerii sportivi de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT pentru copii, juniori mici și cadeți

Tinerii sportivi de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT pentru copii, juniori mici și cadeți

Tinerii sportivi de la secția de Taekwondo WT de la CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la o competiție națională. 

În perioada 6-8 martie, secția de Taekwondo WT, antrenată de Alin Moldovan, a participat la Campionatul Național de copii, juniori mici și cadeți, desfășurat la București.

Sportivii uniriști au obținut următoarele rezultate:

*Tudor Comșa – locul 1 (a fost declarat și cel mai bun junior mic din țară)

*Dominic Botoi – locul 1

*Ilinca Petric – locul 2

*Mario Muntea – locul 2

*Rareș Boca – locul 5

În clasamentul general pe țară, CSM Unirea Alba Iulia a obținut locul 2 la Grupa de vârstă Juniori mici masculin.

„Felicitări sportivilor și antrenorului pentru rezultatele obținute!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia.

