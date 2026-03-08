FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața

Ştirea zilei

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

O tentativă de sinucidere a fost împiedicată la Alba Iulia. Un polițist și o tânără colegă de la Centrul Operațional Județean au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața.

Cristina și Robert, astăzi, au dat dovadă încă o dată că răbdarea, empatia și stăpânirea de sine îi caracterizează. Au preluat un apel prin care un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Alba Iulia, amenința că intenționează să se sinucidă.

Au simțit că, la celălalt capăt al firului, se află un om care are nevoie să discute cu cineva, are nevoie de o voce calmă și de un gând bun.

O discuție care a început cu ,,Orice problemă își găsește rezolvare! O putem rezolva împreună!” a sădit speranță în sufletul unui om care nu a mai văzut luminița de la capătul tunelului, pentru un moment.

Cristina și Robert l-au ținut aproape până când polițiștii au ajuns la fața locului, iar acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Cristina își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Operațional Județean Alba, iar Robert este polițist în cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia.

Felicitări, Cristina și Robert! Răbdarea și calmul vostru salvează vieți!

