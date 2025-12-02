FOTO | Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative

Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative

Spiridușii de la Sebeș s-au apucat de pregătirile pentru târgul de Crăciun. O parte dintre figurinele de turtă dulce, realizate cu grijă de micii noștri ajutoare, sunt deja gata să vă încânte atât privirea, cât și gustul!

Târgul caritabil de Crăciun va avea loc anul acesta sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 10:00, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, unde vă așteaptă muzică live, voie bună și multe alte surprize delicioase.

,,Vrem să vă împărtășim povestea frumoasă din spatele proiectului nostru de suflet – Târgul Caritabil. Acum 19 ani, un grup de spiriduși a hotărât să asigure masa de Crăciun pentru câteva familii nevoiașe.

De atunci, această tradiție a continuat, iar noi ne-am propus să facem și mai mult bine în fiecare an”, au transmis reprezentanții Trupei de dansuri săsești Sebeș/Sächsische Volkstanzgruppe Mühlbach.

Anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. Este o oportunitate minunată de a aduce zâmbete pe chipurile acestor copii și de a le oferi o experiență specială de Crăciun.

De asemenea, o parte din banii strânși la târg vor fi donați unui centru de îngrijiri paliative: ,,Ne dorim să le aducem puțină bucurie copiilor care se află în această situație dificilă și să le oferim sprijinul necesar.

Vă invităm să fiți alături de noi la Târgul Caritabil din data de 13.12.2025 și să ne ajutați să facem o diferență în viețile acestor oameni. Fie că alegeți să donați, să cumpărați turtă dulce sau vin fiert sau să ascultați formația Trio Saxones, care ne va încânta cu un recital de colinde, fiecare gest contează și poate aduce bucurie și speranță în inimile celor în nevoie.

Să fim împreună în această perioadă specială a anului și să facem împreună puțin bine.

Vă mulțumim pentru sprijinul vostru și pentru că ne ajutați să aducem zâmbete an de an!”, mai spun spiridușii de la Sebeș.

