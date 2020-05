FOTO| Talent Show, eveniment inițiat de Grădinița cu P.P. Step by Step Nr.12, pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului

Pentru a întâmpina cum se cuvine prima zi a lunii iunie şi pentru a sărbători împreună ziua consacrată celor mai importante persoane din viaţa noastră, a tuturor: COPIII, Grădinița cu P.P. Step by Step Nr.12 din Alba Iulia a ales să marcheze în mod deosebit acest eveniment şi să dedice COPIILOR toate activităţile desfăşurate pe perioada celor două săptămâni (25.05-5.06.2020).

Cu acest prilej, educatoarele grădiniței noastre au transmis echipelor de acasă invitația lansată în cadrul unui alt proiect tematic important: „SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ ZIUA COPIILOR NOŞTRI!”

Copiii noştri au niște intuiții care pot părea uimitoare pentru noi. De exemplu, încă de la o vârstă fragedă, aceștia conștientizează minunea faptului că fiecare persoană e unică, plină de calități, daruri și talente, pe care trebuie să le descopere și apoi să le lucreze cu mult efort de-a lungul vietii, pentru a se simți împlinită și a-i putea ajuta pe ceilalți.

Pornind de la această idee, grădinița noastră a considerat oportun să inițieze evenimentul TALENT SHOW, tocmai pentru a da ocazia fiecărui preșcolar să împărtășească cu ceilalţi/ comunitatea online talentul sau priceperea sa.

Prin urmare, în aceste două săptămâni părinții au fost îndemnați să-și îndrepte și mai mult atenția spre copiii lor, pentru a descoperi împreună darurile cu care aceștia au fost înzestrați ori vreo activitate care le aduce bucurie şi împlinire, un domeniu în care sunt pricepuţi, un sport preferat, un joc inventat de ei sau chiar un talent artistic.

De asemenea, pe baza sugestiilor și a materialelor diverse trimise de către educatoare (link-uri utile, povești, jocuri, cântece, etc…), în cadrul jocurilor si discuțiilor desfășurate acasă, au fost inserate subiecte precum: Petrecere de Ziua Copilului (joc de rol), Darul meu pentru copiii lumii, Tort de Ziua Copilului, felicitări, mesaje/urări pentru copiii lumii, exerciții de tip brainstorming pentru echipa de acasă: Am o copilărie fericită pentru că…, Dacă aș avea pielea neagră…(ex. de empatie), Mi-ar plăcea să am un prieten din…. (țara), Bucuriile copilăriei, etc.

Pentru a celebra cum se cuvine Ziua Copilului, copiii noștri talentați au ilustrat prin lucrări artistico-plastice (desene, picturi, colaje) contexte care le fac copilăria fericită, prieteni cu care le face plăcere să interacționeze, jocurile copilăriei, prietenii de la grădiniță, animăluțe prietene, poveştile îndrăgite, etc.

Așteptate cu mult interes, fotografiile și filmările cu lucrările realizate de copii, cu activitățile preferate, cu talentul sau priceperea lor în diferite domenii practice, științifice sau artistice ne-au surprins din nou. În acest mod, am reușit să aducem în prim plan o paletă diversă de hobby-uri și talente: muzica, dans, desen, pictură, demonstrații sportive, cititul şi multe altele.

Managerul G.P.P. Step By Step nr.12, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul instituției, a transmis, prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/gradinita12alba un mesaj: La mulţi ani!

Tuturor copiilor din întreaga lume le dorim multă sănătate, bucurie, înţelepciune, să crească frumos şi să aibă parte de o copilărie fericită alături de iubiţii lor părinţi! Expresia „copilărie fericită” ar putea părea pleonastică, deoarece nu ne putem închipui copilăria altfel, indiferent de greutăţile inerente vieţii, de care nici copilăria nu este, din păcate, scutită.

Copiii sunt şi vor rămâne raza de bucurie continuă în această lume, iar zâmbetul, inocenţa şi dragostea lor pot încălzi cea mai rece inimă, pot însenina cea mai tristă privire şi pot transfigura întreaga lume, făcând-o mai bună, mai frumoasă, mai plină de adevăr, adică, asemenea lor.

Datoria şi responsabilitatea, dar şi bucuria noastră, a părinţilor, educatorilor şi a celorlaţi adulţi, este de a-i creşte frumos, de a-i sprijini în îndeplinirea înaltei lor meniri şi de a învăţa continuu cum să ne asemănăm lor în cele sufleteşti/, redobândind puritatea sufletească uitată undeva, într-un ungher al sufletului, de acel care a fost şi el, cândva, copil.

Prof. înv. preșc. Ioana Delia Decean, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr 12, Alba Iulia