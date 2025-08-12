FOTO | Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art, la a 28-a ediție: Participă 24 de artiști din 11 țări

Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art, la a 28-a ediție

Luni, 11 august 2025 s-a deschis, la Aiud, cea de-a 28-a ediție a Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter-Art, la care participă 24 de artiști din 11 țări.

Lista artiștilor participanți îi cuprinde pe:

– Pictură: Albania – Oriola Kureta Semenescu, Bulgaria – Dimitar Velichkov Ivanov, Danemarca – Rich. Dethlefsen, Georgia – Inga Shalvashvili, Nino Khvadagiani, Polonia – Iwa Kruczkowska Krol, Taiwan (R.O.C.) – Han-Wen Cheng, Turcia – Müberra Bülbül, SUA – Patricia Goodrich, România – Bela Tar, Denis Nanciu, Ecaterina Neagu, Elena Cristea, Ferodin Iaia, Lacme Ifrim, Nevena Mirea, Sarah Raluca Miulescu, Stefan Doru Moscu, Zoltan Balog

– Grafică: Canada – Susie Veroff, Eritrea – Biniam Afwerki Asrat, România – Rus Postumia

– Sculptură: România – Gheorghe Munteanu, Stefan Balog

Conducătorul taberei este Ștefan Balog iar director artistic este Ioan Hădărig.

Deschiderea festivă a Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter-Art și vernisajul Expoziţiei Internaţionale de Mail Art au fost realizate în prezența dlui primarul municipiului Aiud, Dragoș Ionuț Crișan, și a lui Fülöp Szabolcs Simon, viceprimar.

La expoziția cu titlul „Pământul în viitor” au participat 90 de artiști din 28 de țări: Albania: Oriola Kureta Semenescu – Austria: Andreas Streicher – Belarus: Svetlana Volosiuk – Belgia: The Wasted Angel, Emelyne Duval, Dufrasne Alexandre – Brazil: Imagine par b., Ronaldo Cunha Rias, Renata Danicek, Marcia Rosenberger – Canada: Francois Ruel – Chile: Carolina Busquets, Alexis Bracho – China: Xia Li – Cehia: Jiri Subrt – Danemarca: Rich Dethlefsen – Egipt: Mohamed Zakaria Soltan – France: Katerina Mandarik – Germania: Viktor Anghius Locker, Wolfgang Rostek, Jorina Fenner, Melanie Bäreis, Nula Horo, Barbara Ihme, Dannecker Maks, Hans Jürgen Küster, Judith Sturm, Maxima Maria Kinsky, Margareta Eppendorf, Johann Leschinkohl, Lars Schumacher – Hungary: Péter Abajkovics – India: Rajesh Kumar Yadav – Irlanda: Padraic Reaney – Italia: Fabrizio Bandini, Collettivo Oxigeno Rosso, Silvia Gervasoni, Diego Racconi, Massimo Conti, Stefania Puntaroli, Veronique Pozzi Paine, Roberto Dioli Dario, Anna, Carlo Maria Giudici – Japonia: Ryosuke Cohen (Brain Cell 1237) – Malaysia: Luqman Rosnan, Safiah Shaari, Eng Jun Yi – Netherlands: Walter–Smeitink Mühlbacher, Jan Van de Pol – Polonia: Dorota Kilichowska, Iwa Kruczkowska, Justina Krzemianowska, Anna Gawron, Judyta Bernas – Russia: Viktoriia Egorova, Alexander Limarev – Spain: Pedro Bericat, Pedro Gonzalves Garcia – Togo: Abdoul-Ganiou Dermani – Türkiye: Özlem Kalkan Erenus, Muteber Burunsuz, Mustafa Cevat Atalay, Nazende Yücel, Deniz Özeskici, Kenan Saatcioglu, Burak Erhan Tarlakazan, Elif Tarlakazan, Sofya Cihan Canbolat, Müberra Bülbül, Sinem Ünal Gerdan, Serdar Dartar – SUA: Patricia Goodrich, Stephen Tomasko, Daniel C. Boyer – Venezuela: _guroga – România: Elena Cristea, Rodica Strugaru, Stefan Balog, Ecaterina Neagu, Rodica Pungea, Daniela Voştinar, Corina Nani, Traian-Ştefan Boicescu, Postumia Rus, Marcel Muntean, Gheorghe Munteanu, Adrian-Sorin Sinescu, Sergiu Zegrean, Adriana Pop.

Curatorul expoziției a fost Ioan Hădărig, director artistic al Fundației Inter-Art Aiud. Coordonator al proiectului este Ștefan Balog, președinte al Fundației Inter-Art Aiud.

Programul taberei cuprinde importante expoziții de artă plastică:

*Miercuri, 13 august 2025, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Ora 16,30: Vernisajul expoziţiei de artă, Iwa Kruczkowska Krol (Polonia) & Han-Wen Cheng (Taiwan, R.O.C.)

Ora 17,30: Vernisajul expoziţiei:„Reveritus sum” ZuZu Caratanase (România), Great Masters: Colecția George Șerban Collection: Georges BRAQUE, Marc CHAGALL, Salvador DALI, Giorgio DE CHIRICO, Max ERNST, Hans HARTUNG, René MAGRITTE, Wassily KANDINSKY, Henri MATISSE, André MASSON, Pablo PICASSO, Henry MOORE, Victor VASARELY, Man RAY, Ossip ZADKINE.

*Luni, 18 august 2025, Galeriile „Inter-Art” Aiud Aiud

Ora 17,30: Vernisajul Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică: 78 de artiști din 29 de țări, 4 continente.

Marele Premiu: Majka Dokudowicz (Polonia)

Premiul „Inter-Art” : Mersiha Merdzanovic- Memic (Bosnia și Herțegovina)

Premiul I: Robert Jancovic (Slovacia)

Premiul II: Ekaterina Dobrynina (Rusia)

Premiul III: Ioannis Anastasiou (Grecia)

Distincția I: Jeanette Geissler (Germania)

Distincția II: Vladimir Zuev (Rusia)

Distincția III: Svetlana Ryabova (Rusia)

Juriul: Susie Veroff – Canada (președinte), Gen Morimoto Japan (membru), Kim Lowe Noua Zeelandă (membru), Tamerat Siltan Etiopia (membru), Viktor Anghius Locker Germania (membru), Elena Cristea, România, (secretar)

Ora 17,30: Vernisajul expoziţiei de artă „The Soul of East Africa”, Tamerat Siltan (Etiopia), Birhanu Manaye (Etiopia), Biniam Afwerki (Eritreea)

Echipa de organizare a taberei: Ștefan Balog, președinte, Ioan Hădărig, director artistic, Robert Lixandru, secretar general, Zoltán Balog, vicepreședinte, Elena Cristea, vicepreședinte, Nicolae Câmpean, asistent, Leila Margareta Ionaș, asistent.

Organizatorii proiectului: Fundația „Inter-Art” Aiud, Primăria Municipiului Aiud – Direcţia de Cultură, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Colegiul „Bethlen Gábor” Aiud, Asociaţia Grupul Skepsis Alba Iulia, Asociația Dr. Szász Pál Aiud. Eveniment cofinanțat de UDMR.

