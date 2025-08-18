FOTO | Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”: 90 de copii au participat la ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua

Tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”: 90 de copii au participat la ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua

90 de copii au particpat anul acesta la tabăra din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”. Au avut parte de ateliere, vânătoare de comori, tir cu arcul și foc de tabără, la ediția a doua.

Într-o societate în care tineretul este asaltat de influențe negative, Biserica și Statul trebuie să colaboreze pentru ca pe viitor să ofere tinerei generații o perspectivă pozitivă asupra vieții, tocmai pentru a evidenția importanța valorilor morale și sociale în bunul-mers al societății.

În acest context, în perioada 11-14 august 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a organizat în localitatea Tăuți (comuna Meteș, județul Alba) a doua ediție a Taberei din vatra satului „Prietenii Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Inițiativa a venit din partea parohiilor ortodoxe din comuna Meteș (Ampoița, Tăuți, Meteș, Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului și Lunca Ampoiței), în parteneriat cu Asociația Emanoil, Primăria Comunei Meteș și Școala Gimnazială Meteș, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost aleasă ca și ocrotitoare a taberei tocmai pentru că din cele șase biserici ortodoxe din comună, patru dintre ele o au ca și ocrotitoare pe această sfântă.

În prima zi a taberei, la biserica ortodoxă din Tăuți s-a oficiat slujba de Tedeum. Părintele Mihai Ursu, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Tăuți, a rostit un cuvânt de bun venit, iar părintele Teofil Slevaș, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Meteș, i-a împărțit pe cei nouăzeci de copii participanți în cinci grupe, fiecare grupă având un sfânt ocrotitor: Grupa 1, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Chiric, în intervalul de vârstă 8-11 ani; Grupa 2, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Mamant, în intervalul de vârstă 8-11 ani; Grupa 3, sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filofteia, în intervalul de vârstă 10-12 ani; Grupa 4, sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Chiriachi, în intervalul de vârstă 12-13 ani; Grupa 5, sub ocrotirea Sfântului Mucenic Dimitrie, în intervalul de vârstă 13-17 ani.

Fiecare grupă a fost asistată și coordonată în permanență de 3-4 voluntari ai Asociației Emanoil. În grup organizat, fiecare grupă s-a deplasat la Școala Gimnazială din Tăuți și s-au efectuat două ateliere destinate socializării și familiarizării participanților cu atmosfera de tabără. Ziua s-a încheiat cu Paraclisul Tinereții, o activitate fanion a Asociației Emanoil, prin care s-a urmărit implicarea copiilor în cea mai frumoasă formă de rugăciune către Maica Domnului. La finalul slujbei, părintele Tudor Man, preot paroh a Parohiei Ortodoxe Ampoița a susținut o cuvântare aplicată pentru toți cei prezenți.

Ziua a doua a debutat cu rugăciunea de dimineață, iar mai apoi tinerii au participat în prima parte a zilei la un atelier tematic de prevenție și conștientizare a pericolelor sociale, sub coordonarea unor reprezentați ai: Inspectoratului de Poliție Județean (Serviciul Rutier, Biroul Siguranță Școlară, Serviciul Acțiuni Speciale), Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor și Direcției de Sănătate Publică Alba, prin asistent comunitar Primăria Meteș: Victoria Șoșa.

A doua parte a zilei a fost dedicată unei vânători de comori și s-a încheiat spre seară cu un foc de tabără.

Ziua a treia le-a adus copiilor o activitate distractivă, respectiv tir cu arcul, foarte apreciat de toată lumea, apoi au urmat două ateliere, unul cu tehnici de supraviețuire și unul cu identificarea celor mai importante momente și activități desfășurate în tabără și impactul pe care acestea le-au avut asupra tuturor participanților.

Ziua a patra și ultima a taberei a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată la biserica ortodoxă din Tăuți, în prezența copiilor și a părinților, la care toți cei care s-au spovedit și s-au pregătit în prealabil au primit Trupul și Sângele Mântuitorului. La finalul slujbei, toți participanții au primit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea taberei. Agapa comună a avut ca scop socializarea și evidențierea părerilor despre toate activitățile desfășurate în aceste zile.

Pe toată perioada taberei, Primăria Comunei Meteș s-a implicat efectiv prin oferirea unui prânz cald copiilor, în fiecare zi a taberei, iar Școala Gimnazială Meteș a pus la dispoziție locația în care s-au desfășurat majoritatea atelierelor.

Tabăra din vatra satului rămâne o dovadă de bună colaborare dintre Stat, Biserică și Școală și își propune ca în anii următori să vină cu noi activități, tocmai pentru ca tinerii participanți să învețe cât mai multe lucruri esențiale pentru dezvoltarea lor spirituală și comportamentală.

Pr. Andrei Motora

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI