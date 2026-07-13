FOTO ȘTIREA TA | Situație alarmantă într-o localitate din Alba. Fire de curent care atârnă aproape de pământ și pene de curent constante: ,,Un pericol pentru oameni și animale” / Reacția primarului

Situație alarmantă într-o localitate din Alba: Fire de curent care atârnă aproape de pământ și pene de curent constante: ,,Un pericol pentru oameni și animale”

Locuitorii satului Poduri-Bricești, din comuna Vadu Moților, județul Alba, se confruntă cu numeroase probleme cauzate de starea rețelei de energie electrică. Oamenii spun că infrastructura este veche și puternic degradată, ceea ce le creează tot mai multe dificultăți.

Un cititor al ziarulunirea.ro a semnalat situația, afirmând că rețeaua electrică este „foarte veche și degradată”. Potrivit acestuia, în mai multe zone firele atârnă foarte aproape de sol, existând un risc ridicat de producere a unor accidente atât pentru persoane, cât și pentru animale.

,,Firele atârnă foarte aproape de pământ”

În plus, din cauza stării precare a rețelei, locuitorii se confruntă tot mai des cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică și fluctuații de tensiune, care le afectează activitățile:

,,Rețeaua de energie electrică este foarte veche și degradată. În unele zone, firele atârnă foarte aproape de pământ, ceea ce poate reprezenta un pericol pentru oameni și animale. De asemenea, întreruperile de curent și fluctuațiile de tensiune sunt frecvente și afectează gospodăriile din localitate.”, a explicat bărbatul.

În aceste condiții, locuitorii cer autorităților și operatorului de distribuție să intervină cât mai curând pentru verificarea și modernizarea rețelei de energie electrică, astfel încât problemele semnalate să fie remediate:

,,Considerăm că această situație nu mai poate fi ignorată și că este nevoie de verificarea de urgență și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice.”, a mai spus acesta.

Primarul din comuna Vadu Moților: ,,Electrica are o temă de proiectare pentru o reparație capitală”

„Știu de această problemă. Electrica are, din câte am discutat cu șeful de centru de la Câmpeni, o temă de proiectare pentru o reparație capitală. Noi avem în reparație capitală satul Dealul Frumos chiar în aceste momente. Acum am fost la o discuție socială în zona aceea, iar linia este degradată, fiind cea mai afectată din comună.

De multe ori vine câte un cetățean la mine și îmi spune despre această problemă. Eu sun la deranjamentele de la Electrica, dar, de regulă, mi se cere un număr de consum, pe care nu îl am. Noi îi sprijinim pe cetățeni, însă relația directă este între abonați și Electrica.

Cunosc însă fenomenul. Sperăm, Doamne ajută, să fie rezolvată problema și să mai eliminăm din dificultățile pe care le au cetățenii, mai ales pe timp de iarnă.”, a explicat Nicolae Lazea, edilul din comuna Vadu Moților, pentru ziarulunirea.ro.

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