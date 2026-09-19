SuperLiga AJF, etapa a patra: Inter Unirea, regina remizelor, 1-1 acasă cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei

SuperLiga AJF, etapa a patra: Inter Unirea, regina remizelor, 1-1 acasă cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei, echipă ce a egalat în minutul 89

Înaintea rundei:

Nicio echipă nu mai are maximum de puncte după etapa a treia a SuperLigii Alba, înregistrându-se remize pentru Industria Galda de Jos și CSM Sebeș, respectiv un eșec pentru Școala de Fotbal Valea Frumoasei. Pe podium, trei echipe la egalitate, iar Viitorul Sântimbru a realizat un „set” la Șona, scorul campionatului până în prezent. Primele puncte reușite de Performanța Ighiu (victorie la debutul lui George Țălnar) și CSM Aiud (a încurcat Industria), pe „zero” rămânând Academia Șona, noua „lanterna roșie”.

*Inter Unirea – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-1 (0-0): Chișu (51)/ Vonica (89). Remiză în prologul etapei, cu vizitatorii egalând în secvențele de final. Formația din curbă este regina remizelor, cu 4 egaluri în tot atâtea etape;

După-amiază:

*Spicul Daia Română – Academia Șona;

*Industria Galda de Jos – CS Ocna Mureș;

*Viitorul Sântimbru – CSM Aiud;

*CSM Sebeș – Performanța Ighiu.

Foto: Inter Unirea

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