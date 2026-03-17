Sport

FOTO: Student Sport Alba Iulia, calificare remarcabilă în semifinalele Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Student Sport Alba Iulia, calificare remarcabilă în semifinalele Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după victoria de la Bistrița

Student Sport Alba Iulia a realizat o calificare remarcabilă în semifinale Ligii Elitelor Under 15 la fotbal feminin. Echipa din Cetatea Marii Unrii, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, în deplasare, scor 1-0 (1-0), reușită Maya Csaszar, pe Gloria Bistrița și, după 4 etape a acumulat 9 puncte.

Ne bucurăm să mai urcăm o treaptă și după calificarea în Liga Elitelor din Campionatul Național, reușim din tur să rezolvăm calificarea”, a spus Cătălin Costea.

Lotul: Aloman Maria, Dogar Eliza, Bogdan Ioana, Nedelea Alexandra, Stroe Nicole, Țâr Antonia, Urs Antonia,  Pașca Ioana, Mitrofan Iulia, Codarcea Ariana, Toader Andreea, Cutean Adelina, Suteu Lavinia, Pol Antonia, Csaszar Maya, Sibisan Daria, Fulea Anastasia, Palanciuc Iris, Samoilă Alessia, Achim Antonia si Cotoară Andreea; staff-ul tehnic: Popa Lucian antrenor, Ionaș Lucian delegat, Făgăraș Andreea responsabil media.

„În această iarnă un număr considerabil de jucătoare au venit de la Star Pro Optimum, lucru pentru care îi mulțumim clubului”, a declarat președintele ACS Student Sport Alba Iulia. În weekend, în Liga 3, senioare, Interstar Sibiu – Student Sport Alba Iulia 2-2, dublă Samoilă Alessia (debutantă la senioare, din anul 2011).

Pe această cale se transmit felicitări părinților, dar și colaboratorilor, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Liceul German Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

