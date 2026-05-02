Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneul de Grand Slem

Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneu

Organizatorii Roland Garros au anunțat lista jucătoarelor înscrise în calificările turneului de Grand Slam de la Paris. Printre sportivele care vor lupta pentru un loc pe tabloul principal se numără și două românce: Irina Begu, aflată pe locul 182 WTA, și Miriam Bulgaru, ocupanta poziției 211 WTA. Calificările de la Roland Garros vor debuta pe 18 mai.

În schimb, alte trei românce vor juca direct pe tabloul principal. Sorana Cîrstea (WTA 26), Jaqueline Cristian (WTA 33) și Gabriela Ruse (WTA 61) vor debuta în primul tur.

Pe lista jucătorilor care vor juca în calificări la Paris se află și câteva nume surprinzătoare. La masculin, cea mai mare surpriză este numele fostului număr trei mondial, Grigor Dimitrov. La feminin, campioana turneelor ​​de Grand Slam, Bianca Andreescu, și fosta număr doi, Paula Badosa, nu sunt sigure de un loc în competiția principală.

VIDEO | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit titlul de campioană europeană, vineri, 1 mai 2026, în prima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026. Competiția are loc la Pilsen (Cehia). Roxana Deac, sportivă antrenată de Ovidiu […]

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor"

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor", în play-out CIL Blaj a terminat la egalitate în ultima partidă în fața fanilor, un meci cu numeroase situații, în care s-a distins duelul dintre Păduraru și Buia.

FOTO: CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții, remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză!

CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții au realizat o remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză! Pe „Pielarul", CSU Alba Iulia a remizat, scor 2-2 (2-0), cu Unirea Sântana, liderul play-out-ului, într-o confruntare cu două reprize diametral opuse și un gol egalizator realizat dintr-un penalty discutabil […]

