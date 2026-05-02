Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneul de Grand Slem

Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneu

Organizatorii Roland Garros au anunțat lista jucătoarelor înscrise în calificările turneului de Grand Slam de la Paris. Printre sportivele care vor lupta pentru un loc pe tabloul principal se numără și două românce: Irina Begu, aflată pe locul 182 WTA, și Miriam Bulgaru, ocupanta poziției 211 WTA. Calificările de la Roland Garros vor debuta pe 18 mai.

În schimb, alte trei românce vor juca direct pe tabloul principal. Sorana Cîrstea (WTA 26), Jaqueline Cristian (WTA 33) și Gabriela Ruse (WTA 61) vor debuta în primul tur.

Pe lista jucătorilor care vor juca în calificări la Paris se află și câteva nume surprinzătoare. La masculin, cea mai mare surpriză este numele fostului număr trei mondial, Grigor Dimitrov. La feminin, campioana turneelor ​​de Grand Slam, Bianca Andreescu, și fosta număr doi, Paula Badosa, nu sunt sigure de un loc în competiția principală.

