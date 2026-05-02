Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneul de Grand Slem
Organizatorii Roland Garros au anunțat lista jucătoarelor înscrise în calificările turneului de Grand Slam de la Paris. Printre sportivele care vor lupta pentru un loc pe tabloul principal se numără și două românce: Irina Begu, aflată pe locul 182 WTA, și Miriam Bulgaru, ocupanta poziției 211 WTA. Calificările de la Roland Garros vor debuta pe 18 mai.
În schimb, alte trei românce vor juca direct pe tabloul principal. Sorana Cîrstea (WTA 26), Jaqueline Cristian (WTA 33) și Gabriela Ruse (WTA 61) vor debuta în primul tur.
Pe lista jucătorilor care vor juca în calificări la Paris se află și câteva nume surprinzătoare. La masculin, cea mai mare surpriză este numele fostului număr trei mondial, Grigor Dimitrov. La feminin, campioana turneelor de Grand Slam, Bianca Andreescu, și fosta număr doi, Paula Badosa, nu sunt sigure de un loc în competiția principală.
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia
Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit titlul de campioană europeană, vineri, 1 mai 2026, în prima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026. Competiția are loc la Pilsen (Cehia). Roxana Deac, sportivă antrenată de Ovidiu […]
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor”
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-1 (1-0) | Remiză la ultima reprezentație internă a „galben-albaștrilor”, în play-out CIL Blaj a terminat la egalitate în ultima partidă în fața fanilor, un meci cu numeroase situații, în care s-a distins duelul dintre Păduraru și Buia. Citește și: CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în […]
FOTO: CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții, remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză!
CS Universitar Alba Iulia – Unirea Sântana 2-2 (2-0) | Studenții au realizat o remiză împotriva liderului din play-out, după ce au condus la pauză! Pe „Pielarul”, CSU Alba Iulia a remizat, scor 2-2 (2-0), cu Unirea Sântana, liderul play-out-ului, într-o confruntare cu două reprize diametral opuse și un gol egalizator realizat dintr-un penalty discutabil […]
Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale
Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale Pe 4...
FOTO | NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România
NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un...
VIDEO | Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”
Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu...
VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul...
FOTO | Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul Direcția de Asistență...
INCENDIU de vegetația uscată la Budeni. Pompierii din Alba Iulia intervin cu autospecială
INCENDIU de vegetația uscată la Budeni. Pompierii din Alba Iulia intervin cu autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin, astăzi, 2...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...