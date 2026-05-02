FOTO | NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România

Bogdan Ilea

NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România

Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din șapte țări aliate vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional NATO SCORPIONS LEGACY 2026, organizat pe teritoriul României.

Exercițiul va fi planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

Potrivit MApN, aproximativ 1700 de militari și 350 mijloace tehnice din 7 țări aliate (România, Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța, Bulgaria) vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026 (SCLE 26), organizat pe teritoriul României.

Exercițiul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova (HQ MNBDE-SE) și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

Obiectivul exercițiului SCORPIONS LEGACY 2026 îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Aceste activități contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței.

Începând cu data de 3 mai, primele coloane de personal și tehnică se vor deplasa pe căile de comunicații rutiere, către poligonul Cincu.

Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, precum SCLE 26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României.

Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale

2 mai 2026

Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale Pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu 2026, potrivit calendarului oficial. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu 2026 începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 […]

SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot

2 mai 2026

SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot Peste jumătate dintre români, respectiv 58%, consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia, în timp ce AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, […]

Avalanșă pe Valea Coștilei: Cel puțin o persoană, prinsă sub zăpadă. Intervenție a salvamontiștilor cu elicopter și câini de căutare

2 mai 2026

Avalanșă pe Valea Coștilei: Cel puțin o persoană, prinsă sub zăpadă. Intervenție a salvamontiștilor cu elicopter și câini de căutare O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, sâmbătă, 2 mai 2026. Cel puțin o persoană ar fi fost surprinsă sub zăpadă, potrivit unui mesaj publicat de Salvamont România. Victima făcea parte dintr-un grup de persoane […]

