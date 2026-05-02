FOTO | NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România

NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România

Potrivit MApN, aproximativ 1700 de militari și 350 mijloace tehnice din 7 țări aliate (România, Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța, Bulgaria) vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026 (SCLE 26), organizat pe teritoriul României.

Exercițiul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova (HQ MNBDE-SE) și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

Obiectivul exercițiului SCORPIONS LEGACY 2026 îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Aceste activități contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței.

Începând cu data de 3 mai, primele coloane de personal și tehnică se vor deplasa pe căile de comunicații rutiere, către poligonul Cincu.

Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, precum SCLE 26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României.

