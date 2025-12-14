FOTO ȘTIREA TA | Vecinii acuză că o femeie și-a lăsat câinele mort în fața unui bloc din Aiud: „Nu mai știm ce e de făcut”
Vecinii acuză că o femeie și-a lăsat câinele mort în fața unui bloc din Aiud: „Nu mai știm ce e de făcut”
O situație neobișnuită, care în mod normal nu ar trebui să aibă loc într-o societate în care se respectă regulile elementare de bun-simț, s-a petrecut recent într-o zonă a municipiului Aiud.
Mai exact, locatarii unui bloc din oraș s-au trezit cu cadavrul unui câine, învelit într-un sac, aruncat în fața imobilului. Locuitorii consideră că acest gest este unul foarte neplăcut și acuză că persoana care a aruncat trupul neînsuflețit nu a ținut cont de eventualele repercusiuni care ar putea să apară în urma evenimentului.
Deoarece vecinii nu doresc să rămână nepăsători în fața gestului, ei acuză persoana pentru această faptă și speră că anumite măsuri urmează să fie luate de către autoritățile competente. Un locatar a povestit pentru Ziarul Unirea că: ,,Oare această faptă poate fi una normală în ziua de azi? Noi, cei care locuim în acel cartier, nu mai știm ce e de făcut. Am apelat peste tot unde se putea, dar nici un rezultat”.
,,Poliția locală s-a deplasat la fața locului iar propietarul a ridicat animalul mort. Acest caz este cunoscut și de către Poliția Animalelor și Poliția Aiud”, a explicat Primăria Aiud cu privire la acest caz.
Material în curs de actualizare…
