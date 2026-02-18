FOTO ȘTIREA TA | Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona. Mai mulți locuitori au rămas fără curent
Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona. Mai mulți locuitori au rămas fără curent
Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona, astăzi, 18 februarie 2026, pe o stradă din localitate. SVSU Sona a intervenit pentru stingerea incendiului.
Potrivit martorilor, stâlpul a fost cuprins de flăcări în jurul orei 11:30. În urma incidentului, potrivit unor localnici, mai mulți oameni au rămas fără curent de mai bine de ore.
,,A intervenit SVSU Sona”, a explicat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.
Potrivit unui cititor Ziarul Unirea, problema curentului încă nu a fost rezervată la ora 14:00.
Știre în curs de actualizare…
