FOTO ȘTIREA TA | Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona. Mai mulți locuitori au rămas fără curent

acum o oră

Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona. Mai mulți locuitori au rămas fără curent 

Un stâlp a ars ca o torță în comuna Șona, astăzi, 18 februarie 2026, pe o stradă din localitate. SVSU Sona a intervenit pentru stingerea incendiului. 

Potrivit martorilor, stâlpul a fost cuprins de flăcări în jurul orei 11:30. În urma incidentului, potrivit unor localnici, mai mulți oameni au rămas fără curent de mai bine de ore. 

,,A intervenit SVSU Sona”, a explicat ISU Alba pentru Ziarul Unirea. 

Potrivit unui cititor Ziarul Unirea, problema curentului încă nu a fost rezervată la ora 14:00.

Știre în curs de actualizare…

