Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere: Șoferii care scapă de proba teoretică pentru obținerea unei categorii superioare
Procedura pentru obținerea permisului de conducere a fost modificată oficial de către Ministerul Afacerilor Interne, după publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial. Schimbările îi vizează pe șoferii și motocicliștii care au deja experiență și vor să obțină categorii superioare fără să mai susțină proba teoretică.
Noile prevederi au fost introduse prin Ordinul MAI nr. 69/2026, care modifică regulamentul privind examinarea pentru obținerea permisului auto. Măsurile vin în completarea Legii nr. 240/2025 și stabilesc exact cine poate beneficia de scutirea de la examenul teoretic.
Cine poate obține mai ușor o nouă categorie de permis
Una dintre modificări îi privește pe tinerii care dețin deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani. Dacă aceștia au cel puțin un an de experiență la volan, vor putea trece la categoria B fără să mai dea examenul teoretic.
Schimbările îi avantajează și pe motocicliști.
Persoanele care dețin permis categoria A1 și au minimum doi ani de experiență vor putea obține categoria A2 fără proba teoretică. Aceeași regulă se aplică și pentru cei care au categoria A2 și vor să treacă la categoria A.
Autoritățile susțin că măsurile au scopul de a simplifica procedurile pentru candidații care au deja experiență în trafic și cunosc regulile de circulație.
Facilitate nouă pentru șoferii cu permis categoria B
Ordinul MAI introduce o prevedere suplimentară și pentru persoanele care aveau permis categoria B la data de 27 decembrie 2025.
Acestea vor putea obține categoriile A sau A2 fără examen teoretic, cu condiția să finalizeze cursurile de pregătire teoretică și practică necesare pentru categoria dorită.
În practică, sistemul urmărește eliminarea susținerii repetate a probei teoretice pentru șoferii care au deja experiență și cunoștințe privind legislația rutieră.
Candidații care beneficiază de noile scutiri vor fi programați direct la proba practică, în funcție de locurile disponibile și de ordinea depunerii solicitărilor.
Potrivit noilor reguli, atât cei admiși la examenul teoretic, cât și cei exceptați de la această probă vor putea susține traseul în perioada de valabilitate a cursurilor de pregătire.
Pentru restul candidaților, procedura standard rămâne neschimbată și presupune susținerea probei teoretice și a celei practice în zile separate.
