DiabeTitanii au cucerit Apusenii: Copii și adolescenți cu diabet din Alba și Sibiu au schimbat, preț de câteva zile, grijile și problemele care vin odată cu diabetul în bucuria de a fi împreună

Ieri s-a încheiat una dintre cele mai puțin convenționale tabere organizate în vara aceasta, în Transilvania. Copii și adolescenți, între 12 și 17 ani, din Sibiu și Alba, toți diagnosticați cu diabet zaharat tip 1, insulino-dependent, au schimbat, preț de câteva zile, grijile și problemele care vin odată cu diabetul în bucuria de a fi împreună, de a se susține unii pe ceilalți, de a-și face noi prieteni și de a explora una dintre cele mai frumoase zone ale României – Munții Apuseni.

Prietenia ajută glicemia

DiabeTitanii s-a transformat rapid din idee în proiect și din proiect în tabără, prin susținerea materială a două organizații neguvernamentale (ONG-uri)- Help Alliance Transylvania și Smart Diab, care și-au definit ca misiune supremă susținerea copiilor și tinerilor cu diabet și care au transformat veniturile obținute din donații și sponsorizări într-o experiență fantastică pentru micii participanți la tabără. Astfel, pentru fiecare copil participant, totul a fost complet gratuit, de la transport la cazare, mese și gustări până la toate excursiile și activitățile incluse în programul taberei.

Cartierul general al DiabeTitanilor a fost stabilit în satul de vacanță Vârtop, la Pensiunea Piatra Grăitoare. De aici s-a plecat spre Peștera Urșilor, spre Aventura Park sau pe trasee de hiking, către avenul Hoanca Urzicarului – o tură care a zdruncinat serios glicemiile micilor participanți, dar le-a și confirmat că sunt mult mai puternici și motivați decât ar impune o afecțiune cronică, precum diabetul.

(de) Ce e diferit

„Emoția, adrenalina și focusul maxim încep în clipa în care primul copil urcă în autocar și nu se încheie nici după ce ultimul copil coboară, cu bine, la întoarcere. Normalitatea personală, în cazul copiilor cu diabet zaharat tip 1 arată radical diferit. Prima întrebare, atunci când se organizează o astfel de tabără, nu e legată de activități, durată sau participanți, ci una mult mai banală: Frigider în cameră este? Iar primele lucruri care își găsesc locul în el nu sunt sandwich-uri, sucuri sau bunătăți, ci flacoanele de insulină. La fel, în bagaje, primele care își fac loc nu sunt ținutele, ci glucometrele, bandeletele pentru testarea glicemiei, cateterele, pod-urile, senzorii de monitorizare continuă a glicemiei, transmiter-ele, pompele de insulină, glucagonul sau tabletele de dextroză.

Iar de aici începe normalitatea… medicală, cu monitorizarea permanentă, 24 din 24 a glicemiei fiecărui copil în parte, cu nopți în care somnul e un ingredient destul de rar, înlocuit cu grija permanentă. DiabeTitanii au fost, astfel, privilegiați, pentru că au avut parte de cea mai bună, atentă și empatică echipă medicală. Le mulțumim infinit!” spun organizatorii taberei din Apuseni pentru copiii cu diabet.

Medici dedicați, copii protejați

Esențială a fost implicarea voluntară și cantitatea uriașă de suflet puse în proiectul și tabăra DiabeTitanii de o echipă medicală excepțională a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu: dr. Simona Gălățan- medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dr. Diana David- medic rezident pediatrie, dr. Lorena Oltean- medic rezident pediatrie și Denisa Tatu – asistent medical.

„Acești copii sunt minunați, speciali din toate motivele evidente. Asumarea cu care își poartă diagnosticul zi de zi, zile tulburi și pline de incertitudini și emoțiile specifice vârstei, toate îi fac foarte speciali în ochii noștri. Dar în tabără am văzut o latură complet diferită de cea cu care suntem obișnuiți la cabinet sau în spital. Am văzut empatie și solidaritate, bucurie si multe zâmbete. Au profitat și s-au bucurat de momentele împreună, au dansat, au mâncat, s-au plimbat împreună, au legat prietenii și au povestit până târziu în noapte. Și au făcut planuri pentru următoarea întâlnire… deci am reușit ce ne-am propus.” – Simona Gălățan, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau, așa cum a rămas pentru DiabeTitani în jurnalul de tabără, „Queen Of Insulin”.

După experiența din tabăra DiabeTitanii, de la Vârtop, Ade, Ale, Alisia, Daria, Ionuț, Teo ș.a.m.d. nu mai sunt doar nume pe niște dosare medicale, ci copii care s-au conectat și au creat prietenii – sperăm noi – pe viață.

Le mulțumim în mod special și voluntarelor Bianca și Daria, pentru implicarea în reușita acestui episod-pilot din DiabeTitanii. De asemenea, pentru sprijinul discret dar extrem de binevenit, le mulțumim partenerilor de la Art Reisen și prietenilor de la Transalpina și Schneider Pen România.

Cel mai important, dorim să vă mulțumim dumneavoastră, cunoscuți sau necunoscuți, imposibil de inclus într-un paragraf, dar care, prin Formularul 230, Declarația 177 sau prin orice altă modalitate, ați ales să ne susțineți cauza și să ne ajutați să dăm cea mai frumoasă formă binelui.

Ne vedem la edițiile următoare ale acestei povești frumoase pe care o scriem împreună – DiabeTitanii!

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