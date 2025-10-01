FOTO ȘTIREA TA | Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi”
Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi”
Traficul rutier este infernal dimineață de dimineață, în timpul săptămânii, dinspre Micești spre zona stadion Cetate din Alba Iulia, în special pentru cei care depind de mijloacele de transport în comun.
Oamenii se plând că fie nu ajung la serviciu, cei care încep programul la ora 8.00, dar și că elevii întârzie la școală sau grădiniță: ,,Plecăm la 7.30 cu autobuzul din Micești și în cel mai bun caz ajungem la 8 fără 10 la stadion”, spun pasagerii.
Atât cei care merg spre Cetate cu autobuzul, dar și cei care care coboară pentru a schimba liniile la stadion spun că ajung cu întârziere: ,,Ne dăm jos la semafoare, ne grăbim să ajungem în stația de autobuz de lângă OMV pentru că mergem în Centru. Săptămâna trecută doar într-o zi am reușit să prindem autobuz spre centru. De obicei ajungem la fara 10 sau fara 5 și așteptăm până după 8 să vină alt autobuz spre Centru.
Nu mai ajungem nici la școala la ora 8.00, dar nici la grănidiță la 8.30, mai ales dacă prindem roșu la toate semafoarele și ocolim până la Carolina Mall. Așa am ajuns să mergem până la semafoare cu autobuzul, iar de acolo cu taxi. Plătim astfel și abonamente scumpe la STP și dăm și bani la taxi”, spune un alt părinte.
Problemă este și la elevii mai mari, care nu de puține ori pentru că nu ajung la ora 8 la ore, preferă să rămână prin oraș sau se aciuează prin baruri la o cafea.
Oamenii își doresc ca autoritățile să ia măsuri pentru ca traficul să se desfășoare în condiții mai bune pentru a putea ajunge în timp util fie la serviciu sau cu cei mici la școală, dar și să nu mai fie nevoiți să dea banii pe taxi, din moment ce deja plătesc abonamente și bilete la mijloacele de transport în comun.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță”
Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă, fară vizibilitate: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță” Un șofer din Alba Iulia a fost filmat cum depășește mai multe autoturisme pe strada Emil Racoviță din oraș. Mai exact, camera de bord a unui participant la trafic a surprins […]
FOTO-ȘTIREA TA | Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost surprins un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”
Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost fotografiat un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot” Un șofer cu numere de Alba a fost surprins în timp ce comite o contravenție pe o stradă din Cluj-Napoca. Mai exact, un pieton a observat momentul în care […]
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită parțial. Gropile și noroiul au creat ,,un adevărat dezastru”
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită doar parțial: ,,Un adevărat dezastru” Lucrările de peticire a drumului de pe o stradă din Alba Iulia au fost realizate doar parțial, pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, după care drumul continuă într-o stare deplorabilă. Mai exact, este vorba de strada Gheorghe Șincai, din Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Categoriile de persoane care beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Ce categorii de oameni beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății Vaccinarea antigripală este recomandată de către...
Firmă de asigurări interzisă în România: Care este motivul deciziei ASF
Firmă de asigurări interzisă în România Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să interzică societății de asigurare bulgare DallBogg...
Știrea Zilei
FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur
Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....
Curier Județean
2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...
1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...
Politică Administrație
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...
Opinii Comentarii
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...