FOTO ȘTIREA TA | Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi”

Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi”

Traficul rutier este infernal dimineață de dimineață, în timpul săptămânii, dinspre Micești spre zona stadion Cetate din Alba Iulia, în special pentru cei care depind de mijloacele de transport în comun.

Oamenii se plând că fie nu ajung la serviciu, cei care încep programul la ora 8.00, dar și că elevii întârzie la școală sau grădiniță: ,,Plecăm la 7.30 cu autobuzul din Micești și în cel mai bun caz ajungem la 8 fără 10 la stadion”, spun pasagerii.

Atât cei care merg spre Cetate cu autobuzul, dar și cei care care coboară pentru a schimba liniile la stadion spun că ajung cu întârziere: ,,Ne dăm jos la semafoare, ne grăbim să ajungem în stația de autobuz de lângă OMV pentru că mergem în Centru. Săptămâna trecută doar într-o zi am reușit să prindem autobuz spre centru. De obicei ajungem la fara 10 sau fara 5 și așteptăm până după 8 să vină alt autobuz spre Centru.

Nu mai ajungem nici la școala la ora 8.00, dar nici la grănidiță la 8.30, mai ales dacă prindem roșu la toate semafoarele și ocolim până la Carolina Mall. Așa am ajuns să mergem până la semafoare cu autobuzul, iar de acolo cu taxi. Plătim astfel și abonamente scumpe la STP și dăm și bani la taxi”, spune un alt părinte.

Problemă este și la elevii mai mari, care nu de puține ori pentru că nu ajung la ora 8 la ore, preferă să rămână prin oraș sau se aciuează prin baruri la o cafea.

Oamenii își doresc ca autoritățile să ia măsuri pentru ca traficul să se desfășoare în condiții mai bune pentru a putea ajunge în timp util fie la serviciu sau cu cei mici la școală, dar și să nu mai fie nevoiți să dea banii pe taxi, din moment ce deja plătesc abonamente și bilete la mijloacele de transport în comun.

