FOTO ȘTIREA TA | Satul din Alba, fără asfalt, dar cu sens giratoriu și trecere de pietoni… IMAGINARE! ,,Poate instalează și semafoare”

Satul din Alba, fără asfalt, dar cu sens giratoriu și trecere de pietoni… IMAGINARE! ,,Poate instalează și semafoare”
Într-un sat din Alba, unde străzile nu sunt asfaltate, ci în cel mai bun caz doar pietruite, există indicatoare rutiere care atenționează fie că urmează un sens giratoriu, fie o trecere de pietoni, care nu există!
În satul Bulbuc, căci despre el este vorba, în comuna Ceru Băcăinți, cea mai mică comună din județ ca și număr de locuitori, trăiesc aproximativ 300 de suflete, împărțite în 8 cătune.
La o plimbare pe străduțele sătucului, un albaiulian a rămas surprins când a văzut montate pe stâlpi indicatoare rutiere pentru o trecere de pietoni și un sens giratoriu, care evident nu există, străzile fiind înguste, neasfaltate și pline de noroi.
Bărbatul a fotografiat cele două străduțe și a trimis imaginile pe adresa redacției ziarulunirea.ro. Rămâne întrebarea care este motivul pentru au fost montate indicatoarele și dacă este doar o glumă.
,,Satul fără asfalt, dar cu sens giratoriu și trecere de pietoni (imaginare). Mă întreb dacă cineva nu a vrut să facă o glumă când a instalat indicatoarele alea acolo… Poate instalează și semafoare. Romania mereu surprinzătoare”, a transmis cel care a făcut fotografiile.
