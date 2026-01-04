Rămâi conectat

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Prăpăd pe DJ 705, în Alba. Drumul nu a fost deszăpezit, iar carosabilul e plin de copaci căzuți, între Zlatna și Almașu Mare: ,,În halul ăsta arată”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Prăpăd pe DJ 705, în Alba: Zăpadă necurățată și copaci căzuți pe carosabil între Zlatna și Almașu Mare

Ninsorile continuă să facă prăpăd în Alba, fiind semnalate probleme în tot mai multe zone din județ, în special în zona Apusenilor.

Citește și: VIDEO | Circulația rutieră, BLOCATĂ pe DN 74 – Dealul Mare: Un copac a căzut pe carosabil, între Zlatna și Abrud

Nici pe DJ 705 situația nu este mai roz: drumul nu a fost deszăpezit, iar pe carosabil e plin de copaci doborâți de greutatea zăpezii sau de vânt.

Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de un cititor ziarulunirea.ro, care a avut de înfruntat drumul de coșmar dintre Zlatna și Almașu Mare.

Probleme sunt și alte zone din județ, copaci căzuți pe carosabil au fost sesizați astăzi și pe DN 74, între Zlatna și Abrud, drum degajat de participanții la trafic cu o toporișcă.

Ninge în continuare în Alba, județul fiind sub avertizare cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața, la ora 10.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

4 ianuarie 2026

De

Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi La Alba Iulia, intervențiile de deszăpezire lasă de dorit. Se intervine pe arterele principale, dar străzile secundare, trotuarele, stațiile de autobuz și marginile trecerilor de pietoni au […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Primăria Alba Iulia ,,solidară” cu cetățenii municipiului: Nu au fost deszăpezite nici măcar parcarea din fața insituției sau trotuarele

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 ianuarie 2026

De

Primăria Alba Iulia ,,solidară” cu cetățenii municipiului: Nu au fost deszăpezite nici măcar parcarea din fața insituției sau trotuarele Nemulțumiți de felul cum administrația locală gestionează deszăpezirea în Alba Iulia, tot mai mulți locuitori își postează off-ul pe rețelele de socializare.  Dar, prea puțini știu ca însuși Primăria Alba Iulia este solidară cu ei! E […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Autobuz STP BLOCAT în zăpadă în cartierul Recea din Alba Iulia: I-au venit de hac drumul alunecos, acoperit de zăpadă

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

3 ianuarie 2026

De

Autobuz STP BLOCAT în zăpadă în cartierul Recea din Alba Iulia: I-au venit de hac drumul alunecos, acoperit de zăpadă Ninsorile abundente din noaptea de vineri spre sâmbătă și stratul mare de zăpadă au început să își facă simțite efectele încă de la primele ore ale dimineții. Un autobuz STP, care circula pe ruta Recea, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”

Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de...
Actualitateacum 5 ore

4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță și ploi, depuneri de polei și formarea de ghețuș.

4-6 ianuarie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Ninsori, lapoviță...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 59 de minute

VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba Iulia

Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba...
Ştirea zileiacum 3 ore

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Ce au găsit polițiștii la domiciiul acestuia

Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate defecțiunile. Precizările DEER

Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate...
Curier Județeanacum 4 ore

Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l

Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 6 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea