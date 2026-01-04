FOTO ȘTIREA TA | Prăpăd pe DJ 705, în Alba. Drumul nu a fost deszăpezit, iar carosabilul e plin de copaci căzuți, între Zlatna și Almașu Mare: ,,În halul ăsta arată”

Prăpăd pe DJ 705, în Alba: Zăpadă necurățată și copaci căzuți pe carosabil între Zlatna și Almașu Mare

Ninsorile continuă să facă prăpăd în Alba, fiind semnalate probleme în tot mai multe zone din județ, în special în zona Apusenilor.

Nici pe DJ 705 situația nu este mai roz: drumul nu a fost deszăpezit, iar pe carosabil e plin de copaci doborâți de greutatea zăpezii sau de vânt.

Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de un cititor ziarulunirea.ro, care a avut de înfruntat drumul de coșmar dintre Zlatna și Almașu Mare.

Probleme sunt și alte zone din județ, copaci căzuți pe carosabil au fost sesizați astăzi și pe DN 74, între Zlatna și Abrud, drum degajat de participanții la trafic cu o toporișcă.

Ninge în continuare în Alba, județul fiind sub avertizare cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața, la ora 10.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI