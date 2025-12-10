FOTO ȘTIREA TA | Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc”

Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc”

Gesturile mărunte pot genera schimbări majore în comunitate. Un exemplu demn de urmat vine din partea unui gospodar care locuiește pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, care a ales, din proprie inițiativă, să mențină impecabil spațiul public din fața casei sale.

Bărbatul se asigură constant că atât trotuarul, cât și pista de biciclete sunt menținute curate, în ciuda pietrișului și a resturilor care se acumulează frecvent în acea zonă. Astfel, această porțiune se menține fără mizerie, în ciuda traficului intens și a trecătorilor care nu țin cont de regulile de bun-simț.

Un albaiulian a observat gestul făcut de bărbat și a decis să îl felicite printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare în care explică că, cel puțin o dată pe săptămână, pista de biciclete și trotuarul sunt curățate de gospodar.

,,Felicitări, respect și un sincer mulțumesc OMULUI care locuiește la această casă. Cel puțin o dată pe săptămână, acest domn curăță trotuarul din fața proprietății, inclusiv pista pentru biciclete. Totodată, îi rog pe cei de la firma responsabilă de curățenie pe străzile orașului, să treacă mai des prin zonă , pentru că pe această parte, e mult pietriș pe pistă”, se arată în mesajul publicat de un bărbat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor care locuiesc în Alba Iulia.

