FOTO ȘTIREA TA | Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc”
Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc”
Gesturile mărunte pot genera schimbări majore în comunitate. Un exemplu demn de urmat vine din partea unui gospodar care locuiește pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, care a ales, din proprie inițiativă, să mențină impecabil spațiul public din fața casei sale.
Bărbatul se asigură constant că atât trotuarul, cât și pista de biciclete sunt menținute curate, în ciuda pietrișului și a resturilor care se acumulează frecvent în acea zonă. Astfel, această porțiune se menține fără mizerie, în ciuda traficului intens și a trecătorilor care nu țin cont de regulile de bun-simț.
Un albaiulian a observat gestul făcut de bărbat și a decis să îl felicite printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare în care explică că, cel puțin o dată pe săptămână, pista de biciclete și trotuarul sunt curățate de gospodar.
,,Felicitări, respect și un sincer mulțumesc OMULUI care locuiește la această casă. Cel puțin o dată pe săptămână, acest domn curăță trotuarul din fața proprietății, inclusiv pista pentru biciclete. Totodată, îi rog pe cei de la firma responsabilă de curățenie pe străzile orașului, să treacă mai des prin zonă , pentru că pe această parte, e mult pietriș pe pistă”, se arată în mesajul publicat de un bărbat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor care locuiesc în Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două dube s-au tamponat în sensul giratoriu de la Selgros
Accident în Alba Iulia: Două dube s-au tamponat în sensul giratoriu de la Selgros Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc marți după-masa, în jurul orei 16.00, în Alba Iulia, zona Selgros. În evenimentul rutier au fost implicate două dube. Potrivit martorilor, unul dintre autovehicule ieșea din parcarea Selgros, iar la intrare […]
FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în giratoriul de la Carolina Mall
Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în giratoriul de la Carolina Mall Un accident rutier a avut loc marți dimineța în jurul orei 8.00, în Alba Iulia, zona Carolina Mall. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit martorilor, accidentul a avut loc în sensul giratoriu de la Carolina Mall. Din primele […]
VIDEO ȘTIREA TA | Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba
Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba O persoană a apelat la numărul de urgență, vineri, 5 decembrie pentru a anunța că există miros de gaz la un bloc de pe Calea Moților. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată Hotărârea privind legea Guvernului Bolojan...
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați Zeci de mii...
Știrea Zilei
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
Curier Județean
FOTO | „Este de nedescris”. Căminul Cultural din Cunța, în degradare și mizerie: Bucăți de tavan și tencuială care aproape se prăbușesc, mucegai și zero căldură
„Este de nedescris”. Căminul Cultural din Cunța, în degradare și mizerie: Bucăți de tavan, tencuială care aproape se prăbușesc, mucegai...
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...