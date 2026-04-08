Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele": Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș

Inconștiența în trafic poate duce la situații periculoase și chiar la accidentări. O astfel de situație a fost surprinsă recent în Alba Iulia, unde doi tineri au fost fotografiați în timp ce se deplasau pe aceeași bicicletă.

Mai exact, cei doi au fost surprinși folosind simultan o bicicletă din cadrul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia. Imaginea a fost realizată de un pieton și trimisă redacției ziarulunirea.ro, însoțită de mesajul: „Așa se întâmplă accidentele”.

Din cauza modului în care unul dintre tineri era poziționat pe bicicletă, un eventual incident în trafic sau o frânare bruscă i-ar fi putut provoca răni.

Reamintim că, sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” a devenit disponibil începând de 16 martie 2026, iar utilizatorii pot închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație.

Citește și: UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc”

Prima oră de folosire este gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.

Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid.

Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.

Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori:

-nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;

-returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;

-producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;

-în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Calvarul oamenilor de pe o stradă din Alba Iulia: „Pe strada Dacilor din Partoș nu e nevoie de ploaie ca să refuleze canalizarea”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

8 aprilie 2026

De

FOTO-ȘTIREA TA | Calvarul oamenilor de pe o stradă din Alba Iulia: „Pe strada Dacilor din Partoș nu e nevoie de ploaie ca să refuleze canalizarea” Cetățenii care locuiesc pe o stradă din Alba Iulia trăiesc un adevărat calvar. Canalizarea refulează pe strada Dacilor din Partoș când oamenilor le e lumea mai dragă. Răbdarea lor […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

7 aprilie 2026

De

Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare” Probleme pe DN 74, în apropeiere de Alba Iulia. Trotuarul de la podul din zona Șard este aproape să se prăbușească complet. Fotografia, trimisă redacției Ziarul Unirea, surprinde degradări evidente […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

7 aprilie 2026

De

ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată Un accident rutier s-a produs astăzi, 7 aprilie 2026, în localitatea Crăciunelu de Jos, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Coliziunea a implicat două autoturisme și a […]

Citește mai mult