FOTO ȘTIREA TA | Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș

Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș

Inconștiența în trafic poate duce la situații periculoase și chiar la accidentări. O astfel de situație a fost surprinsă recent în Alba Iulia, unde doi tineri au fost fotografiați în timp ce se deplasau pe aceeași bicicletă.

Mai exact, cei doi au fost surprinși folosind simultan o bicicletă din cadrul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia. Imaginea a fost realizată de un pieton și trimisă redacției ziarulunirea.ro, însoțită de mesajul: „Așa se întâmplă accidentele”.

Din cauza modului în care unul dintre tineri era poziționat pe bicicletă, un eventual incident în trafic sau o frânare bruscă i-ar fi putut provoca răni.

Reamintim că, sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” a devenit disponibil începând de 16 martie 2026, iar utilizatorii pot închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație.

Prima oră de folosire este gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.

Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid.

Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.

Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori:

-nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;

-returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;

-producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;

-în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI