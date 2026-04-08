FOTO ȘTIREA TA | Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș
Imprudență în Alba Iulia: ,,Așa se întâmplă accidentele”: Doi tineri, surprinși pe aceeași bicicletă din noul sistem de bike-sharing din oraș
Inconștiența în trafic poate duce la situații periculoase și chiar la accidentări. O astfel de situație a fost surprinsă recent în Alba Iulia, unde doi tineri au fost fotografiați în timp ce se deplasau pe aceeași bicicletă.
Mai exact, cei doi au fost surprinși folosind simultan o bicicletă din cadrul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia. Imaginea a fost realizată de un pieton și trimisă redacției ziarulunirea.ro, însoțită de mesajul: „Așa se întâmplă accidentele”.
Din cauza modului în care unul dintre tineri era poziționat pe bicicletă, un eventual incident în trafic sau o frânare bruscă i-ar fi putut provoca răni.
Reamintim că, sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” a devenit disponibil începând de 16 martie 2026, iar utilizatorii pot închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație.
Prima oră de folosire este gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.
Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid.
Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.
Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori:
-nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;
-returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;
-producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;
-în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.
