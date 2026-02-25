FOTO ȘTIREA TA | Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?”
Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?”
Mai multe deșeuri s-au acumulat pe Valea Aiudului, afectând vizibil aspectul zonei. Obiecte din plastic și alte resturi aruncate la întâmplare au transformat albia într-un spațiu neîngrijit.
În imaginile trimise de un cititor Ziarul Unirea se pot observa resturile împrăștiate pe porțiunea cuprinsă între podul de la stadion și podul din centrul orașului.
,,Așa arată albia de pe Valea Aiud, care are rang de municipiu, în ce direcție ne îndreptăm oare?”, se arată în mesajul care însoțește pozele.
Astfel, pe diferite porțiuni din zona menționată anterior să regăsesc diferite gunoaie aruncate la întâmplare, cel mai probabil, de către oameni care nu țin cont de regulile de bun simț sau de faptul că mediul înconjurător trebuie păstrat în curățenie.
