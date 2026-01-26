FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi
Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi
Un șofer din Alba a fost amendat de cetățeni după ce și-a parcat mașina în fața pubelelor de pe o stradă din oraș, astăzi, 26 ianuarie 2026.
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism s-a răsturnat
Mai exact, un șofer a fost sancționat de către cetățeni după ce și-a parcat autoturismul în fața pubelelor de gunoi de pe străzile Gladiolelor cu Macului. Gestul făcut de oameni a fost o răsplată pentru conducătorul auto care nu a ținut cont de regulile de bun simț elementare.
O persoană a captat o fotografie care surprinde mai multe gunoaie lăsate pe mașina șoferului care a parcat în fața pubelelor. Oamenii au transmis un mesaj prin acest gest, acela că faptele de acest fel nu rămân nepedepsite.
Astfel, cel mai probabil, conducătorul auto o să fie mai atent de acum încolo unde o să își parcheze autoturismul.
