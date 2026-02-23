FOTO ȘTIREA TA | „Expoziție” de cavouri în centrul unui oraș din Alba, chiar lângă un restaurant. Cetățean: ,,Cum e posibil așa ceva? Azi mâine scot sicriele în drum”
„Expoziție” de cavouri în centrul unui oraș din Alba, chiar lângă un restaurant. Cetățean: ,,Cum e posibil așa ceva? Azi mâine scot sicriele în drum”
O ,,expoziție” mai puțin obișnuită a apărut recent în orașul Cugir, în imediata vecinătate a unui restaurant: patru cavouri ,,tronează” frumos la doi pași de terasa localului, lângă gardul unei firme de pompe funebre.
Mai mulți cetățeni din Cugir ne-au semnalat situația pe adresa redacției ziarulunirea.ro, dorind să semnaleze situație cel puțin neobișnuită, dacă nu chiar macabră după părerea unora.
Construcții funerare sunt amplasate la vedere, într-o zonă intens circulată, unde zilnic trec familii, copii și sportivi care merg la stadionul aflat în apropriere sau clienți care iau masa la restaurant. În plus, potrivit localnicilor, în aceeași incintă urmează să se deschidă și un nou market, ceea ce va crește și mai mult traficul pietonal.
„Cum este posibil ca în centrul orașului să fie organizată o expoziție de cavouri? Vin oameni la restaurant, vin copii la stadion, iar imaginea nu este deloc potrivită pentru această zonă. Să nu mai vorbim de cei care locuiesc în blocurile din apropiere. Azi-mâine ne trezim că scot sicriele în drum”, ne-a transmis un cititor revoltat.
Locația este una dintre cele mai vizibile din oraș, situată strategic între stadion, restaurant și noul punct comercial. Tocmai de aceea, oamenii se întreabă dacă o astfel de activitate este potrivită pentru această zonă sau dacă nu ar trebui amplasată într-un spațiu dedicat, mai retras.
Cetățenii solicită un punct de vedere clar din partea autorităților locale și, eventual, găsirea unei soluții care să împace atât interesele comerciale, cât și sensibilitatea publicului. Până atunci, cel mai probabil situația va continua să stârnească discuții.
