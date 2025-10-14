FOTO ȘTIREA TA | Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei s-a rupt sub greutatea unei macarale
FOTO ȘTIREA TA | Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei s-a rupt sub greutatea unei macarale
O porțiune din drumul forestier care leagă Barajul de la Oașa de Luncile Prigoanei s-a surpat sub greutatea unei macarale de mare tonaj. Incidentul a fost surprins într-o fotografie transmisă redacție ziarulunirea.ro de către un cititor aflat în zonă.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi
Drumul respectiv, se află într-o stare precară de mai mult timp și a trecut recent din administrarea Romsilva în cea a Primăriei Șugag. Acest drum este folosit atât de localnici, cât și de turiștii care ajung în zona montană Poarta Raiului.
Starea drumului a fost frecvent reclamată de cei care îl parcurg, mai ales în perioadele ploioase, când devine dificil de traversat chiar și pentru vehiculele grele. Degradarea infrastructurii afectează și activitatea operatorilor din domeniul turismului din Poarta Raiului, care depind de acest drum pentru accesul vizitatorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi
Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi O cititoare a semnalat în această dimineață pentru ziarulunirea.ro, probleme serioase de trafic în zona Emil Racoviță din Alba Iulia, unde lucrările aflate în desfășurare au îngreunat foarte mult circulația între blocuri. „Așa arată și […]
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces dinspre autostradă O întâmplare care demonstrează neatenția și inconștiența de nedescris a unor șoferi, care pune viața tuturor participanților la trafic în pericol, a fost surprinsă astăzi, 10 octombrie, în Alba […]
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții
Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții O manevră extrem de riscantă și, evident, neregulamentară, a fost făcută în trafic la Alba Iulia în seara zilei de joi, 9 octombrie 2025. Un șofer a efectuat o depășire pe linie continuă dublă, după cum se poate vedea în imaginile trimise […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori Federația Sindicatelor...
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou
Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și...
Revolta unui primar din Alba, după ce măsurile Guvernului au oprit toate proiectele din oraș: ,,Guvernul Bolojan a ținut să taie orice finanțare pentru urbea noastră lăsându-ne să înotam în noroi la propriu”
Revolta unui primar din Alba, după ce măsurile Guvernului au oprit toate proiectele din oraș: ,,Guvernul Bolojan a ținut să...
Curier Județean
Vinul, carte de vizită lichidă a Albei. Festivalul Din Țara Vinului reunește producătorii locali la Palatul Principilor
Vinul, carte de vizită lichidă a Albei. Festivalul Din Țara Vinului reunește producătorii locali la Palatul Principilor „Lovin’ wine!” este...
Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din an, în laboratorul DSVSA Alba
Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din anul 2025, în laboratorul DSVSA...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea și sănătatea în familie
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea...