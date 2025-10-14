Rămâi conectat

FOTO ȘTIREA TA | Drumul dintre Oașa și Luncile Prigoanei s-a rupt sub greutatea unei macarale

acum 11 minute

O porțiune din drumul forestier care leagă Barajul de la Oașa de Luncile Prigoanei s-a surpat sub greutatea unei macarale de mare tonaj. Incidentul a fost surprins într-o fotografie transmisă redacție ziarulunirea.ro de către un cititor aflat în zonă.

Drumul respectiv, se află într-o stare precară de mai mult timp și a trecut recent din administrarea Romsilva în cea a Primăriei Șugag. Acest drum este folosit atât de localnici, cât și de turiștii care ajung în zona montană Poarta Raiului.

Starea drumului a fost frecvent reclamată de cei care îl parcurg, mai ales în perioadele ploioase, când devine dificil de traversat chiar și pentru vehiculele grele. Degradarea infrastructurii afectează și activitatea operatorilor din domeniul turismului din Poarta Raiului, care depind de acest drum pentru accesul vizitatorilor.

