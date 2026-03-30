FOTO ȘTIREA TA | Dosar penal pentru o persoană după ce a furat și ar fi vândut un laptop în Alba Iulia: ,,Vă rog să mă contactați IMEDIAT”
Dosar penal pentru o persoană după ce a furat și ar fi vândut un laptop în Alba Iulia: ,,Vă rog să mă contactați IMEDIAT”
O persoană s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat după ce a furat și ar fi vândut un laptop în Alba Iulia, zona profi.
Mai exact, în seara de 29 martie 2026, persoana ar fi sustras un laptop dintr-un birou. Camerele de supraveghere au surprins imagini cu persoana, iar aceasta a fost identificată de oamenii legii. Persoana păgubită a publicat următorul mesaj pe o rețea de socializare, în speranța că bunul poate să fie recuperat:
„ATENȚIE – laptop furat, vândut în Alba Iulia (zona Profi). Aseară, 29/03, a fost sustras un laptop din biroul nostru. Persoana din imagini este acum la poliție, însă există informații că laptopul ar fi fost vândut dimineață în față la Profi.
Rugăminte urgentă:
- Dacă cineva a cumpărat un laptop în acea zonă (sau cunoaște pe cineva care a cumpărat), vă rog să mă contactați IMEDIAT.
- Nu vor fi probleme pentru cumpărător, dorim doar recuperarea bunului”, a scris Cosma Robert pe o rețea de socializare.
IPJ Alba: ,,A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”
Polițiștii din Alba au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. În aceste momente, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările.
,,A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările”, a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
