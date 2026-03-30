FOTO ȘTIREA TA | Dosar penal pentru o persoană după ce a furat și ar fi vândut un laptop în Alba Iulia: ,,Vă rog să mă contactați IMEDIAT”

O persoană s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat după ce a furat și ar fi vândut un laptop în Alba Iulia, zona profi.

Mai exact, în seara de 29 martie 2026, persoana ar fi sustras un laptop dintr-un birou. Camerele de supraveghere au surprins imagini cu persoana, iar aceasta a fost identificată de oamenii legii. Persoana păgubită a publicat următorul mesaj pe o rețea de socializare, în speranța că bunul poate să fie recuperat: 

„ATENȚIE – laptop furat, vândut în Alba Iulia (zona Profi). Aseară, 29/03, a fost sustras un laptop din biroul nostru. Persoana din imagini este acum la poliție, însă există informații că laptopul ar fi fost vândut dimineață în față la Profi.

Rugăminte urgentă:

  • Dacă cineva a cumpărat un laptop în acea zonă (sau cunoaște pe cineva care a cumpărat), vă rog să mă contactați IMEDIAT.
  • Nu vor fi probleme pentru cumpărător, dorim doar recuperarea bunului”, a scris Cosma Robert pe o rețea de socializare.

IPJ Alba: ,,A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”

Polițiștii din Alba au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. În aceste momente, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările.

,,A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările”, a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

21 martie 2026

De

Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a transformat malul Văii Aiudului în rampă de gunoi: ,,Moloz, gresie, televizoare, frigidere, geamuri și multe altele” Un bărbat a fost sancționată de autorități după ce nu a ținut cont de mediu sau de regulile de bun simț și a ales să arunce diferite mizerii sau […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o săptămână

în

21 martie 2026

De

Sămânțăreala la ea acasă la Baza Sportivă Micești: „Civilizație” în municipiul „smart” Alba Iulia La noua Bază Sportivă Micești, un loc care ar trebui să încurajeze mișcarea și respectul pentru un stil de viață sănătos, imaginea aparentă de nou, cochet și primitor este umbrită de mizeria „afișată” la loc de cinste. Gunoaie aruncate la întâmplare, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 săptămâni

în

19 martie 2026

De

Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții” Locuitorii din Alba plătesc unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru apa consumată, după ce anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare. […]

Citește mai mult