Ştirea Ta

Foto știrea ta | Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea

O vulpe a fost surprinsă și fotografiată joi noaptea pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. Imaginile cu sălbăticiunea care se pare că lua cina în oraș, au fost postate pe Facebook de o localnică. 

Din imagini, se pare că vulpea se hrănea cu un porumbel în momentul în care a fost fotografiată.

Comentariile la postare nu au întârziat să apară, mai mulți locuitori ai municipiului povestind despre locurile unde au întâlnit vulpi în Alba Iulia. Astfel de apariții nu mai sunt neobișnuite în oraș, vulpile fiind văzute inclusiv în Cetatea Alba Carolina, dar și în alte cartiere.

Prezența vulpilor în oraș este pusă, cel mai probabil, pe seama faptului că găsesc relativ ușor hrană.

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