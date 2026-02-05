FOTO ȘTIREA TA | Cum arată străzile neasfaltate din Micești, după topirea zăpezii: Gropi ca după bombardament și noroi cât vezi cu ochii: ,,Nu ai cum să nu te gândești la cei care locuiesc aici”
Cum arată străzile neasfaltate din Micești, după topirea zăpezii: Gropi ca după bombardament și noroi cât vezi cu ochii: ,,Nu ai cum să nu te gândești la cei care locuiesc aici”
O mare parte dintre locuitorii cartierului Micești sunt nevoiți să suporte, zi de zi, disconfortul creat de străzile neasfaltate, pline de gropi și noroi, lăsate într-o stare deloc promițătoare pentru anul 2026, mai ales după topirea zăpezii.
Astfel, străzi precum Calistrat Hogas, Abrudului, Cornel Medrea, Vidra și mare parte din străzile din zona Orizont continuă să fie într-o stare care nu face cinste unui oraș care să se mândrească cu infrastructura rutieră de înaltă calitate.
Sătui să fie nevoiți să evite zilnic gropile pentru a nu-și avaria autoturismele sau să ocolească bălțile și noroiul pentru a nu se murdări, locuitorii publică imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare, în repetate rânduri, în speranța că autoritățile competente vor lua măsuri.
,,Aceasta este una dintre străzile pietruite din Micești. Cam așa arată în fiecare an, în această perioadă. Nu este greșit că străzile sunt pietruite, însă problema apare atunci când, de foarte mulți ani, ele se află în aceeași stare. Nu ai cum să nu te gândești la oamenii care locuiesc aici, mai ales în condițiile în care impozitul a crescut semnificativ”, se arată într-o postare care vorbește despre starea unui drum din Micești.
,,Așa arată o stradă din Alba Iulia! Unde când plouă îți rupi mașina prin gropi, să nu mai vorbim de cum circuli pe jos, iar când e uscat, praful se ridică în aer de parcă ai fi în deșert.
Oare conducerea orașului se ocupă și de calitatea vieții cetățenilor sau doar de cum să crească impozitele? Locuim de 13 ani pe această stradă și nu a venit nimeni niciodată din conducerea orașului să niveleze, măcar, strada!”, a scris o altă persoană despre o stradă din cartierul menționat anterior.
