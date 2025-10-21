FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân: ,,A spus că nu îi aparține, deși se afla în curtea lui”

Un act de cruzime revoltător a avut loc în municipiul Aiud, unde o cățelușă a fost lovită cu lanțul de un bărbat în vârstă. Evenimentul a fost surprins de către un polițist din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor și de anumiți oameni care se aflau în zonă.

Unul dintre aceștia a explicat pentru Ziarul Unirea cruzimea la care a fost supus animalul și felul în care cățelușa a fost tratată:

,,A spus că nu îi aparține, deși se afla în curtea lui. Cățelușa avea deja trei pui, iar el a început să o lovească cu capătul lanțului în cap”, a povestit persoana care a observat evenimentul pentru Ziarul Unirea. A urmat un schimb de replici între cei prezenți la fața locului, însă, într-un final, bărbatul a eliberat animalul care a fost capturat și plasat într-un adăpost.

În acest moment, cățelușa a fost eliberată, alături de cei trei pui, de către o asociație specializată. În urma acestui incident a fost făcută o plângere la Direcția pentru Protecția Animalelor.

Prevederile Legii 205/2004 urmăresc asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără stăpân, consfinţind o serie de drepturi şi obligaţii în sarcina deţinătorilor de animale. Acestora din urmă le-au fost instituite responsabilităţi privind întreţinerea şi supravegherea animalelor, tratamentul aplicat acestora excluzând orice act de cruzime şi violenţă.

Se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale și zoofilia.

De asemenea, în cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute de textul de lege, instanța poate dispune, ca pedeapsă complementară, interdicția de a deține animale, pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Mai mult decât atât, un nou proiect de lege interzice ținerea câinilor în lanț pe perioade îndelungate și îi obligă pe stăpâni să le amenajeze țarcuri și cuști confortabile. Cei care nu se conformează riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, după aprobarea legii.

Ziarul Unirea a cerut un punct de vedere de la I.P.J Alba – Biroul pentru Protecția Animalelor cu privire la acest caz. Știre în curs de actualizare…

