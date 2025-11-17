FOTO ȘTIREA TA | Capre pofticioase, văzute pe o stradă din Blaj, în timp ce ,,degustau” florile de pe garduri: ,,Lapte cu gust de levănțică”

Capre pofticioase, văzute pe o stradă din Blaj, în timp ce ,,degustau” florile de pe garduri: ,,Lapte cu gust de levănțică”

Mai multe capre au fost observate pe o stradă din Blaj în timp ce ,,degustau” din florile amplasate pe o stradă din Blaj, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie.

Turma, formată din peste 15 exemplare, a transformat strada între-un adevărat ,,bufet suedez”. Animaele au fost văzute în timp ce se delectau din florile amplasate de către administrația orașului, nefiind deranjate sau tulburate de traficul din zonă. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare și au strâns sute de reacții și zeci de comentarii din partea localnicilor.

„Se pare că echipa „Caprele Libere de Blaj” a decis să își facă astăzi simțită prezența artistică printr-o degustare… florală.

Pe scurt: caprele au descoperit florile scumpe de pe garduri și le-au declarat bufet suedez.

Localnicii: șocați. Caprele: încântate. Florile: nu mai comentează.

Dacă le vedeți, nu încercați să le opriți, au deja un plan clar de peisagistică alternativă”, se arată în postarea publicată pe o rețea de socializare.

În comentaii, utilizatorii au discutat și au glumit pe marginea subiectului:

,,Lapte cu gust de levănțică”, a scris un bărbat.

,,Să se limiteze la a mânca verdeața. În Alba Iulia se urcă pe mașini și costă scump deranjul”, a spus un utilizator.

,,La ăia nu le mai dă amendă că le mănâncă dar eu că am rupt un ghiveci am luat 10 milioane”, a povestit un alt bărbat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI