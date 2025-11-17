FOTO ȘTIREA TA | Capre pofticioase, văzute pe o stradă din Blaj, în timp ce ,,degustau” florile de pe garduri: ,,Lapte cu gust de levănțică”
Capre pofticioase, văzute pe o stradă din Blaj, în timp ce ,,degustau” florile de pe garduri: ,,Lapte cu gust de levănțică”
Mai multe capre au fost observate pe o stradă din Blaj în timp ce ,,degustau” din florile amplasate pe o stradă din Blaj, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie.
Turma, formată din peste 15 exemplare, a transformat strada între-un adevărat ,,bufet suedez”. Animaele au fost văzute în timp ce se delectau din florile amplasate de către administrația orașului, nefiind deranjate sau tulburate de traficul din zonă. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare și au strâns sute de reacții și zeci de comentarii din partea localnicilor.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Situație CRITICĂ pe traseele STP! Albaiulienii abia mai pot respira în mijloacele de transport: „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!”
„Se pare că echipa „Caprele Libere de Blaj” a decis să își facă astăzi simțită prezența artistică printr-o degustare… florală.
Pe scurt: caprele au descoperit florile scumpe de pe garduri și le-au declarat bufet suedez.
Localnicii: șocați. Caprele: încântate. Florile: nu mai comentează.
Dacă le vedeți, nu încercați să le opriți, au deja un plan clar de peisagistică alternativă”, se arată în postarea publicată pe o rețea de socializare.
În comentaii, utilizatorii au discutat și au glumit pe marginea subiectului:
,,Lapte cu gust de levănțică”, a scris un bărbat.
,,Să se limiteze la a mânca verdeața. În Alba Iulia se urcă pe mașini și costă scump deranjul”, a spus un utilizator.
,,La ăia nu le mai dă amendă că le mănâncă dar eu că am rupt un ghiveci am luat 10 milioane”, a povestit un alt bărbat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Situație CRITICĂ pe traseele STP! Albaiulienii abia mai pot respira în mijloacele de transport: „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!”
Situație CRITICĂ pe traseele STP! Albaiulienii abia mai pot respira în mijloacele de transport: „Dați-ne voie să coborâm, vă rog!” Situația transportului public din Alba Iulia atinge cote alarmante, după ce tot mai mulți locuitori se plâng că sunt nevoiți să circule înghesuiți în autobuze. Problemele au fost semnalate și săptămâna trecută, când Ziarul Unirea […]
VIDEO ȘTIREA TA | Situație jenantă pentru un șofer în trafic: Si-a ,,pierdut” bucăți de polistiren pe drum. S-a pus pe avarii și s-a întors să le recupereze
VIDEO ȘTIREA TA | Situație jenantă pentru un șofer în trafic: Si-a ,,pierdut” bucăți de polistiren pe drum. S-a pus pe avarii și s-a întors să le recupereze Neatenția în trafic poate provoca diferite evenimente rutier nefericite, precum accidente, care se pot solda cu rănirea participanților la trafic sau pagube materiale. Un astfel de eveniment […]
VIDEO ȘTIREA TA | Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”
Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant” De un incident neplăcut și destul de neobișnuit a avut parte un șofer, pe raza localității Vințu de Jos, în cursul zilei de ieri, 12 noiembrie, în jurul orei 15:30. Potrivit participantului la trafic, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului...
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt timp: A fost cel mai mare angajator din zonă
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt...
Știrea Zilei
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii...
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
Curier Județean
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit...
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...